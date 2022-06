Manuel Carrasco confiesa que su plato estrella en la cocina tiene sello de Huelva

En una de sus visitas a Cadena 100 el pasado 2019 Manuel Carrasco volvió a dejar claro que para él, como se come en Huelva, no se come en ningún sitio.

A través de un divertido cuestionario, el cantante onubense sacaba unas pinceladas de su lado personal dejando entrever cuáles son algunas de sus grandes pasiones. Las canciones que no se quita de la cabeza, el último amor de su vida… e incluso la receta de cocina con la que sorprende a sus visitas.

Que su hija Chloe es su gran amor no nos sorprende, pero, ¿sabías que es todo un cocinilla? El de Huelva asegura que eso de cocinar también es lo suyo y confiesa que su plato estrella cuando quiere sorprender a sus invitados tiene sabor a su tierra, Isla Cristina.

"Unas coquinas al ajillo", asegura el cantante. Y es que viniendo de un pueblo marinero, no podría ser de otra manera.

Unas declaraciones que ponen de manifiesto cómo una vez más el cantante vuelve a llevar Huelva por bandera allá por donde va.

Un orgullo para Huelva, que pudo disfrutarlo hace tan solo un mes en su casa, Isla Cristina, donde dedicó esta bonita canción a sus seguidores, a su familia y a su gente.