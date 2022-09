¿A qué se dedica la cantante onubense María Isabel tras retirarse de los escenarios?

El pasado verano la cantante onubense María Isabel López Rodríguez, conocida artísticamente como María Isabel, anunciaba que, a sus 26 años (ahora 27), dejaba el mundo de la música por problemas de ansiedad.

En su perfil de Instagram, la artista natural de Ayamonte y ganadora del festival Eurojunior en el 2004, explicaba que se marchaba porque, a pesar de amar la música, se le hacía muy complicado: "Es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar", apuntaba en 2021 la joven.

"Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo", añadía, por lo que decía "tomarse un respiro, dedicar tiempo a pensar, meditar, y saber el camino a seguir".

A partir de ese momento sus apariciones en redes sociales las ha dedicado a su prometido Jesús Marchena, quien le pidió matrimonio la pasada Navidad y con el que acaba de anunciar que será madre.

La artista ha dejado que sus fans le lanzasen preguntas a través de las stories de su perfil de Instagram, donde uno de ellos le han preguntado acerca de su trabajo en la actualidad: “¿De qué trabajas?”

“Llevo trabajando desde los nueve años... ¡haciendo música! Hasta que hace un añito decidí descansar... hacer un paroncillo para volver con fuerza, ¡como siempre!”, respondía.

A este comentario, añadía: “También soy creadora de contenido, del bonito, del que ayuda... Viajo y siempre recomiendo lugares para alojaros, comer, visitar, hacer actividades, etc.”.

En otras palabras, la cantante onubense ha confirmado que en la actualidad trabaja como "influencer", algo que, según parece le aporta la tranquilidad y la felicidad que necesita: "La realidad... amo lo que hago", confirmaba.

María Isabel y su amor por Huelva

Aunque bautizada en Isla Cristina, la cantante ha vivido toda la vida en Ayamonte, pueblo del que se siente "tremendamente orgullosa" y en el que continúa residiendo en la actualidad.

"Viví una temporada en Madrid, pero al final regresé. Suelo viajar bastante y me gusta (aunque llevo regular coger el avión), pero al final siempre termino volviendo a Huelva. Nuestra provincia lo tiene todo: la luz, las playas, el clima, su gente, la cultura, la gastronomía. Huelva es calidad de vida. Yo que he viajado tanto y he conocido mil lugares, tengo muy claro que como en Huelva no se está en ningún sitio", confiesa.

"Si tuviera que destacar algo de la gastronomía de Huelva sería el queso, ¡lo adoro!, además de los productos de la Sierra, que me encantan. En cuanto a mi lugar favorito, escogería, sin duda, el Paradise Beach Club (en Isla Canela) y si tuviera que quedarme con una tradición, elegiría las fiestas de las Angustias, las de mi pueblo".

El arraigo que tiene a su tierra y a su gente están por encima de todo. María Isabel siempre se ha sentido muy arropada por los onubenses y, a pesar de que triunfó desde muy niña, ha sabido mantener los pies en el suelo apoyándose en sus seres queridos.

"Cuando gané Eurojunior, siendo tan solo una niña, mi pueblo me demostró un cariño inmenso. A día de hoy sigo sintiéndome muy arropada, en especial, por la gente de Huelva capital. No me imagino vivir fuera de aquí. Amo Huelva y estar cerquita de los míos".

María Isabel, que disfruta como la que más de las bondades que ofrece la provincia, invita también a los propios onubenses a descubrir nuestros rincones: "Aquí lo tenemos absolutamente todo. Deberíamos sumergirnos en todo lo que Huelva tiene que ofrecernos y enseñarnos. Vivimos en el paraíso, disfrutemos de él".