María Isabel: "Elegiría vivir en Huelva una y mil veces"

Con tan solo nueve años se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Su pegadizo 'Antes muerta que sencilla' la llevó a ganar el Festival de Eurojunior y la catapultó a lo más alto. Hoy, dicisiete años después, María Isabel López sigue cosechando éxitos y llevando el nombre de Huelva allá por donde va.

En los últimos años la artista ha decidido apostar por la música urbana alcanzando los primeros puestos en las listas de ventas. Tras conseguir más de 9,5 millones de reproducciones con el tema musical 'Esa carita', junto al dj, productor, letrista y cantante Juan Magan, ahora la de Ayamonte presenta su nuevo single, 'Mi jarana', disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales.

"Esta es una de las canciones más especiales para mí. La compuse hace bastante tiempo y después de un intenso trabajo por fin ve la luz este viernes. Con 'Mi Jarana' me siento yo al 100%. Es un tema divertido, para bailar con los amigos y pasarlo bien".

María Isabel estrena su nuevo trabajo en uno de los momentos más dulces de su carrera. Algo que agradece a sus seguidores y a todos aquellos que han confiado en ella desde el primer día: "Estoy en uno de los mejores momentos a nivel personal y profesional. Quiero dar las gracias a todas esas personas que confían en mi jarana (nunca mejor dicho), porque este es mi mundo, mi movida y mi fiesta", afirma la cantante.

En paralelo a su actividad, María Isabel sigue disfrutando de su tierra y de su gente. Y es que, a pesar de sus constantes viajes de trabajo, ella lo tiene claro: "no cambiaría Huelva por nada".

Huelva lo tiene todo. Vivimos en el paraíso, disfrutemos de él.

Aunque bautizada en Isla Cristina, la cantante ha vivido toda la vida en Ayamonte, pueblo del que se siente "tremendamente orgullosa" y en el que continúa residiendo en la actualidad.

"Viví una temporada en Madrid, pero al final regresé. Suelo viajar bastante y me gusta (aunque llevo regular coger el avión), pero al final siempre termino volviendo a Huelva. Nuestra provincia lo tiene todo: la luz, las playas, el clima, su gente, la cultura, la gastronomía. Huelva es calidad de vida. Yo que he viajado tanto y he conocido mil lugares, tengo muy claro que como en Huelva no se está en ningún sitio", confiesa.

"Si tuviera que destacar algo de la gastronomía de Huelva sería el queso, ¡lo adoro!, además de los productos de la Sierra, que me encantan. En cuanto a mi lugar favorito, escogería, sin duda, el Paradise Beach Club (en Isla Canela) y si tuviera que quedarme con una tradición, elegiría las fiestas de las Angustias, las de mi pueblo".

El arraigo que tiene a su tierra y a su gente están por encima de todo. María Isabel siempre se ha sentido muy arropada por los onubenses y, a pesar de que triunfó desde muy niña, ha sabido mantener los pies en el suelo apoyándose en sus seres queridos.

"Cuando gané Eurojunior, siendo tan solo una niña, mi pueblo me demostró un cariño inmenso. A día de hoy sigo sintiéndome muy arropada, en especial, por la gente de Huelva capital. No me imagino vivir fuera de aquí. Amo Huelva y estar cerquita de los míos".

María Isabel, que seguirá disfrutando este verano de las bondades que ofrece la provincia, invita también a los propios onubenses a descubrir nuestros rincones: "Aquí lo tenemos absolutamente todo. Ahora que viajar muy lejos es más complicado por la pandemia, deberíamos sumergirnos en todo lo que Huelva tiene que ofrecernos y enseñarnos. Vivimos en el paraíso, disfrutemos de él".

Huelva por bandera

La pasión que la cantante siente por la tierra que la vio nacer va más allá de sus palabras. María Isabel comparte, siempre que puede, sus experiencias en Huelva y las muestra en redes sociales ante una comunidad de más de 400.000 seguidores.

