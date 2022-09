Si en Huelva hubiera metro, así sería el mapa con los lugares más emblemáticos

¿Imaginas un mapa de Huelva como el del metro de Londres? Desde la marca onubense Más de Huelva que un choco han diseñado un original itinerario con los rincones más emblemáticos de la capital como si de cualquier metro europeo se tratase.

"¿Y si los británicos se hubieran quedado más tiempo en Huelva y nos hubieran instalado el metro bajo nuestros pies? Coge el metro en Paco’s Orchard (Huerto Paco), Pineapple Fountain (Fuentepiña) o The Palmtree (La Palmera) y vete a pasar el día a Sticks of the Border (Palos de la Frontera) o Shady Tip (Punta Umbría)", explican desde el perfil choquero.

A Kico Oliva, creador de la marca, se le ocurrió esta ingeniosa idea allá por 2017 y ha tenido un gran éxito. Por aquel entonces vivía en Liverpool y le pareció gracioso traducir los barrios y puntos más conocidos de Huelva al inglés, haciendo un guiño a nuestro legado británico.

Tanto ha gustado en Huelva que decidieron sacarla a la venta en varios formatos (láminas, postales, tazas, camisetas o toallas) en su tienda física de Calle Marina y a través de la web masdehuelvaqueunchoco.com

"Incluso una academia de inglés (English Connection Pescadería) lo puso en tamaño mural, decorando una de las paredes de la academia", explica.

Una idea que se suma a otras muchas desarrolladas por esta original empresa choquera, como el divertido Juego del Choco, una versión choquera del juego de mesa más universal con la que divertirse en familia o con amigos mientras recorres los lugares más emblemáticos y las caras más conocidas de Huelva.