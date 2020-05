José Antonio Fernández: "La temporada ha sido positiva para el fútbol de Huelva"

José Antonio Fernández Peguero hace un balance positivo de la temporada que está a punto de terminar; el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Fútbol espera que los clubes sepan responder ante esta situación de crisis y destaca la importancia que tendrá la próxima temporada para ellos.

El estado actual del fútbol onubense “es bueno; después de las decisiones adoptadas en el sentido de que no haya descensos y de dar por acabadas las competiciones, en Huelva hemos tenido fortuna y nos ha venido bien porque había varios equipos que podían tener problemas como el Isla Cristina (en puestos de descenso en División de Honor), algùn equipo de cantera del Recreativo o el Sporting de Huelva femenino, entre otros, que han visto así salvada la categoría. Además, La Palma ha logrado ascender a Tercera, por lo que el balance es positivo, con la lógica preocupación del horizonte que se plantea y los problemas económicos que pueda haber”.

El Atlético Onubense, cuarto en División de Honor, se ha quedado a las puertas de acompañar a La Palma en el ascenso de categoría. “No se puede cerrar las puertas a nada, hemos visto cosas más difíciles; con la normativa en la mano no tiene plaza en Tercera, pero no se sabe lo qué puede pasar. Ahí está la incertidumbre de lo que ocurrirá con el Écija y hay otros frentes abiertos; el grupo ahora es impar y no sabemos si alguno del grupo subirá a Segunda B... hay que estar pendientes también de lo que diga la Federación Española”.

No hay previsto un plan B por si no se disputa la fase de ascenso a División de Honor", asegura

La fase de ascenso de Primera Andaluza a División de Honor, que deben jugar Bollullos, Ayamonte, Cerreño y Camping La Bota, no tiene aún lugar y fecha. “Primero estamos pendientes de que Sanidad autorice a que se juegue y luego empezaremos a buscarle hueco. Tengo claro que el mejor sitio sería La Orden (se jugará a partido único, en sede única y a puerta cerrada), pero aún no hay fechas”, comenta José Antonio Fernández.

En caso de que no fuera posible disputarla “tendríamos que darle una solución tanto a Huelva como a las otras provincias (seis en total) en las que están previstos los play off de ascenso; la idea es jugarlo, y el presidente así se lo comunicó a los clubes onubenses en la reunión telemática que tuvimos. No hay un plan B”.

El delegado provincial reconoce que la reestructuración de la Segunda B afectará a Huelva. “La categoría necesitaba un cambio para hacerla más atractiva y acercarla al fútbol profesional y la Segunda B Pro puede ser una buena idea, aunque la Tercera División se devaluará; habría que darle una vuelta, pero es algo que depende de la Española, no de la Andaluza. El fútbol provincial puede quedar más debilitado, pero todo es cuestión de hacer un estudio, de ver qué se puede cambiar, qué se puede mejorar; si hay cambios no serán inmediatos, porque se tienen que aprobar en asamblea. El fútbol, como todo en la vida, tiene que progresar y no se pueden cerrar las puertas a nada”.

Deja abierta la opción de que en Tercera, División de Honor y Andaluza cambie el formato de competición

La Tercera, División de Honor y Primera Andaluza podrían cambiar el sistema de competición. “Como competición se mantendrían igual porque no se puede generar una nueva en un mismo año, hay que hacer un estudio que llegue a la comisión delegada y luego necesita un año de cadencia. Lo que posiblemente puedan cambiar son los formatos; quizás haya más equipos de la cuenta y se puedan hacer subgrupos, es algo que habría que valorar cuando acaben las competiciones y estudiar todas las posibilidades”, asegura.

¿Teme que con la crisis haya clubes de Huelva que dejen de competir? “Espero y deseo que no; lo que sí es seguro es que los clubes se van a tener que reinventar; si hay que jugar a puerta cerrada imagina lo que supone: pérdida de taquillas, de patrocinadores, menos abonados... son muchas cosas que hay que valorar y que repercutirán directamente en un fútbol provincial que vive el día a día, pero espero que la situación no sea tan grave como para que dejen de competir”.

Por último, José Antonio Fernández destaca que “ahora estamos centrados en acabar la temporada y luego plantearemos la próxima. Intentaremos estudiar ayudas para los clubes, por ejemplo no subir las licencias o la mutualidad, ya lo valoraremos. También hay que tener en cuenta que Andalucía es la territorial más barata de España, y que la crisis afecta a todos, a los clubes y también a las Federaciones”.