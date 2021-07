La internacional costarricense Blanco es la sexta incorporación del Sporting de Huelva

La central costarricense Stephannie Blanco Salazar (Talamanca, 13/12/2000) se ha convertido en la sexta incorporación del Sporting Club de Huelva para la temporada 2021/2022. Procedente del Real Club Deportivo de La Coruña, la centroamericana comenta de sí misma que "soy una jugadora que lucha hasta el final, sin importar las adversidades, intenta siempre dar lo mejor. Se me da bien el juego aéreo. Soy central, me gusta mucho aprovechar los tiros de esquina, los tiros libres también se me dan bien, tengo buena potencia", destaca la jugadora, que ha fichado por dos años.

Se decidió por la oferta sportinguista dado "el interés" mostrado por el club en hacerse con los servicios de esta prometedora zaguera, a la que se le presenta la oportunidad de continuar en la máxima categoría del fútbol femenino de nuestro país tras su primera experiencia la pasada campaña en el Dépor: "se me ha abierto esa oportunidad y yo creo que las oportunidades están para aprovecharlas. Se me está dando esta y espero aprovecharla al máximo".

Del Sporting Club de Huelva resaltó que "es un equipo luchador, se ve que es una familia y que siempre busca lo mejor. Esta temporada quedó décimo, que eso es algo importante, tener un nuevo proyecto y tener esa ilusión, de las jugadoras que están y querer buscar algo mejor es de admirar también. No es fácil, y mucho menos esta temporada, que ha sido bastante difícil", dijo desde su punto de vista, aunque recordaba que "yo llevo apenas una temporada en España jugando".

Solo ha visitado una vez Huelva, con la camiseta del Dépor el pasado mes de mayo, pero ya se ha interesado en conocer la idiosincrasia de la ciudad y sus características principales, de las que destaca el clima, que "es totalmente diferente" al de La Coruña, por lo que espera una rápida adaptación en ese aspecto ya que viene de un país cálido como Costa Rica: "espero poder acomodarme. Me han dicho también que son personas, como decimos aquí, muy pura vida, que caen muy bien, y espero poder llevarme bien con todas".

Internacional en todas las categorías inferiores de Costa Rica hasta llegar a la selección absoluta, Stephannie Blanco cuenta con una trayectoria desde los 14 años en su país como futbolista. Ahora afrontará su segunda temporada en la liga española, una competición que "me ha gustado mucho, ha estado en un nivel muy alto y ahora se ha profesionalizado, eso también ha sido un plus. Creo que al final uno sale para crecer y he decidido aprovecharlo y seguir, pues siento que para eso es: aprovechar las oportunidades, crecer, las experiencias también. Me doy cuenta de lo mucho que me falta por mejorar, pero ahí están las ganas, las ilusiones, que se me están abriendo otra vez las puertas y espero poder aprovechar también el fútbol, que llevo mucho practicándolo".

En cuanto a los objetivos grupales, antepone la salvación pero sin renunciar a nada: "creo que no soy la única que piensa igual, esperamos permanecer, que es lo que importa, y tal vez algo más. Se ha dado ver que el equipo puede, puede llegar más, siempre y cuando estén a disposición de cada jugadora, y no tengo duda de que hay excelentes jugadoras" en el equipo a pesar de que es "poco" lo que conoce aún del vestuario, ya que "por ser mi primera temporada no he podido conocer bastante a las jugadoras".

En el plano individual, en Huelva espera "crecer" tanto como futbolista como en la parte humana: "me gusta crecer tanto en lo profesional como en lo personal y buscaré mejorar siempre para poder estar a disposición del equipo".

Está convencida de que contará el equipo una vez más con el "apoyo" de la afición: "por lo que he visto siempre han estado ahí y espero que sigan. Para mí sería un honor contar con el apoyo de ellos y que siempre estén a pesar de todas las circunstancias que se nos pueden dar", ya que considera motivante el apoyo desde la grada.

No quiso despedirse de su primera entrevista como jugadora sportinguista sin dejar de "agradecer" de nuevo "a la institución por haberme permitido abrir estar puertas. Me siento muy contenta e ilusionada de esta nueva experiencia, de esta oportunidad que me han abierto y espero, la verdad, seguir la mejora, y poder ayudar en lo que pueda".