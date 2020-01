El Sporting Huelva, Ciudad que Marca cierra su plantilla con la croata Ana Jelencic

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca ha completado en el último día de la ventana de fichajes del mes de enero la incorporación de la internacional croata Ana Jelenčić.

De 25 años de edad (8/6/1994, Koprivnica), es una lateral zurda que puede actuar también en la banda derecha y prodece del Avaldsnes I.L. noruego. Durante su trayectoria deportiva ha vestido también la camiseta de equipos como el Dinamo de Zagreb o el Górnik Łęczna polaco.

El técnico sportinguista, Antonio Toledo, ha justificado la decisión de acudir de nuevo al mercado invernal a horas del borde del cierre del plazo, y con carácter de "urgencia, para suplir las bajas por lesión" que se acumulan en la defensa, en la que ahora mismo ocupan la enfermería Sandra Bernal e Irene Rodríguez.

"La línea defensiva está muy debilitada por las lesiones y la lógica acumulación de amonestaciones de sus componentes", añade el técnico, que espera que el fichaje de una nueva defensora aumente la competitividad en una la línea de retaguardia del equipo.

Siempre me ha encantado el estilo de juego de España. No podía dejar pasar la oportunidad", asegura la croata

En sus primeras declaraciones como jugadora sportinguista, Ana Jelenčić cuenta que se decidió por el equipo onubense "porque siempre me ha encantado el estilo de juego de España. Era una reto y no podía dejar pasar la oportunidad de demostrar lo que el club y yo podemos hacer juntos. Podemos aprender mutuamente uno del otro".

Sobre sus características como jugadora, "no me gusta hablar mucho de mí misma como jugadora, vosotros mismos me juzgaréis, pero puedo prometer dar lo mejor de mí en el campo". Por último, cuestionada acerca de la que será su primera experiencia en nuestro país, tras pasar por otras ligas del continente europeo, dijo que "espero hacer un fútbol técnico, rápido y vistoso. Démonos un poco de tiempo y todo irá bien", dijo esperando a poder aportar su granito de arena al equipo para que tome una línea ascendente.