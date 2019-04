Salmerón destaca que el Recreativo está "con mucha confianza"

José María Salmerón encara con optimismo el encuentro ante el Sevilla Atlético dada la buena racha de juego y resultados del Recreativo de Huelva. “Los jugadores están con mucha ilusión, han trabajado bien y estamos con tranquilidad, pensando mucho en el partido para competir y hacerlo bien”. “Después de partidos tan duros, sobre todo San Fernando y Marbella, ganar nos da confianza; tienes días mejores o peores, pero estamos con mucha confianza. Va a ser un choque complicado ante un equipo que técnicamente está por encima de la categoría, con chicos que van a estar jugando en Primera y Segunda División prácticamente ya, en muy poquito, y tenemos que estar muy centrados, equilibrados y dominar todas las fases del juego como siempre”.

El técnico del Decano destaca la mejoría del rival: “El Sevilla Atlético, como filial y con chicos jóvenes, tuvo un comienzo con errores que le costaron partidos; ahora cometen menos errores, es un equipo defensivamente más fuerte, maneja el repliegue con mucha solvencia, se planta y no le haces daño, y eso hace que sean más competitivos”.

El ascenso esta temporada está más complicado dada la igualdad existente en la zona alta de la tabla: “A nivel de puntos creo que la puntuación va a ser más elevada (para entrar en play off); este año hay que hacer muchos puntos, porque vienen equipos que están apretando como el Badajoz, San Fernando, UCAM, Cartagena… hay una gran competitividad y no sé qué puntuación será necesaria; siempre soy ambicioso y cuando gano lo único que planteo es buscar los tres siguientes puntos, sólo me planteo intentar ganar al Sevilla Atlético y pensar en lo siguiente”.

El Decano no estará solo en Sevilla, ya que las 1.700 entradas que tenía el club a su disposición se agotaron: “La afición es de 10 y eso nos da mucha fuerza; va a ser un partido en el que tendremos su apoyo y sobre todo en los momentos difíciles ellos van a tirar de nosotros seguro; ojalá podamos darles la victoria a esos 1.700 o 2.000 que vayan, sería muy importante para todos”.

El conjunto albiazul lleva una impresionante racha de 17 partidos sin perder que el técnico espera prolongar: “Llevamos muchos partidos sin perder; normalmente de todas estas situaciones y las estadísticas nos acordamos una vez que terminan y le damos el refuerzo que tiene que tener; lo que está haciendo este equipo es increíble, no lo había tenido nunca. Ahora mismo no le doy importancia, pero seguramente cuando termine la competición hay darle la que tiene”.

Iago Díaz y Carlos Martínez son las únicas dudas para el encuentro: “Tanto uno como otro están haciendo readaptación con los fisios y va a ser difícil, pero hasta el último día veremos cómo son las sensaciones; es complicado que lleguen porque tienen molestias musculares y tampoco podemos correr el riesgo de perderlos por muchas más semanas; ahora mismo no han entrado con el grupo y están trabajando al margen. Ellos tienen buenas sensaciones cada día que pasa, están entrenando aparte, entrar con el grupo es lo que determina si estás para jugar o no”, comentó en la rueda de prensa del viernes.

No hemos entrado en negociaciones sobre la renovación, asegura el técnico

Salmerón destaca que el equipo ha demostrado tener una gran variedad de recursos y puede jugar varios sistemas en función de los jugadores disponibles, y eso da tranquilidad: “Nosotros manejamos muchos registros, muchas situaciones y juguemos con un sistema u otro tenemos la misma forma de jugar, no nos preocupa cambiar en un momento determinado, porque estamos capacitados y porque lo trabajamos en el día a día”.

Sobre Carlos Fernández afirma que “desde un primer momento no teníamos en la plantilla alguien con sus cualidades de juego aéreo, juego de espaldas...; sabíamos que no lo habíamos podido conseguir y con Carlos tenemos esa cualidad más y nos enriquece como equipo; él ahora está aumentando el nivel, lo vimos muy bien en esos 15-20 minutos que jugó en casa y está entrenando como uno más, con lo que tiene las mismas oportunidades que todos y poco a poco irá aumentando su nivel, sobre todo en el estado físico”.

Los filiales se le están dando bien al Decano, pero la juventud y las ganas de los filiales son un obstáculo: “Ellos han aumentado su competitividad, es un equipo que ya tenía calidad individual y ahora la tiene colectiva; cometen menos errores y son equipos capaces de mejorar algunas fases del juego que antes no la hacían; los filiales aumentan su nivel conforme va pasando la competición. Ahora son más generosos en el esfuerzo, más compactos a la hora de defender, y tienen la creatividad y el nivel individual que tenían antes, por eso son más peligrosos. A nivel técnico es el equipo que más nivel tiene entre los filiales en este categoría”.

No quiso abordar su posible renovación: “No hemos entrado en negociaciones, no ha habido prácticamente ninguna negociación de nada, estamos muy centrados en el día a día, en el partido y no ha habido ninguna situación de este tipo”, concluye Salmerón.