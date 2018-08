Primera derrota de un San Roque que gusta

El Sevilla Atlético, que entrena el lepero Luci, conquistó el Trofeo de la Bella al imponerse al San Roque por 2-3 en un partido con dos mitades bien distintas. En la primera, el cuadro aurinegro se puso 2-0, pero luego cambiaron las tornas y los hispalenses remontó para llevarse la victoria por 2-3.

Es la primera derrota en la pretemporada el conjunto lepero, que antes había ganado al Isla Cristina (1-2), al Motril (2-4), empató con el Recreativo (2-2, venciendo en los penaltis) y superó al Almuñécar City por 2-0.

El encuentro no pudo comenzar mejor para el cuadro aurinegro, que antes del minuto 20 ya mandaba en el marcador por 2-0. Los pupilos de Álex Hornillo salieron con ganas de agradar a su afición y a los 8 minutos un excelente servicio de Camacho lo culmina Moha, superando al meta de cabeza. En pleno festival lepero, diez minutos más tarde una excelente acción individual de Keita la culmina Pablo Ganet, anotando su primer tanto como jugador sanroquista y poniendo distancia en el marcador (2-0).

Despertó el filial hispalense y antes de la media hora Bryan dio vida a su equipo con el 2-1 con el que se llegó al intermedio.

En la reanudación no comenzó el San Roque con el mismo ímpetu y a los 9 minutos el recién entrado Luismi puso las tablas (2-2). El conjunto de Álex Hornillo bajó enteros en esta mitad, los cambios introducidos no dieron el resultado esperado y en el 65' los jóvenes hispalenses le dieron la vuelta al marcador con un penalti cometido por Thomas que no desaprovechó Miguel Martín (2-3).

Los ánimos se alteran con el paso de los minutos ya que ambos quieren la victoria, y en el 81 los dos equipos se quedan con diez jugadores por las expulsiones del local Pablo Ganet y del visitante Diego García. En el tramo final lo intenta el San Roque, pero sin fortuna, y ve cómo el trofeo se marcha de Lepe en dirección a Sevilla.

Por otro lado, señalar que el San Roque de Lepe ha cerrado un nuevo amistoso en su preparación y se enfrentará mañana a partir de las 20:30 al Atlético Algabeño en el Municipal de La Algaba (Sevilla).