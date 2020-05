Guillermo Flores, una vuelta a la normalidad

Guillermo Flores tiene previsto regresar hoy lunes a los entrenamientos tras dejar atrás el confinamiento; el regatista onubense afronta una nueva temporada con un objetivo primordial: sacar el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano.

“Aún no he podido navegar porque el Centro de Alto Rendimiento sigue cerrado; el lunes j(hoy) ya tiene previsto abrir. El poder salir a la calle, hacer algo de bicicleta y estar más al aire libre ayuda a levantar el ánimo”, asegura el onubense que ha estado 'recluido' en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde entrena habitualmente. “Tenía la opción de pasar el confinamiento en El Rompido con la familia, pero me quedé en El Puerto por si había alguna opción de navegar. Al principio no fue del todo mal pero ya con unos 50 días... cansa; lo sobrellevo echándole imaginación y entrenando dentro de mis posibilidades, sin salir al agua desde tres o cuatro días antes de que empezara el estado de alarma. He relajado la intensidad de los entrenamientos, porque ahora no hay competiciones a la vista”.

La náutica puede tener cierta ventaja sobre otros deportes, pues se desarrolla al aire libre y en el mar. “A nivel legislativo no sé si tendrá ventajas; a nosotros nos toca cumplir las normas y punto, pero si recomiendan sol y el agua desinfecta....”.

Hoy supondrá un primer paso con la vuelta a los entrenamientos “aunque todavía no será un regreso a la normalidad, porque mi entrenador reside en otro municipio, pero al menos intentaré tocar el agua. Además, he tenido que poner a mi grupo de trabajo en un ERTE, y hasta que la situación no vuelva a la normalidad hay muchas incógnitas por resolver. El primer objetivo es retomar sensaciones con el barco y ver cómo se ven desarrollando los acontecimientos”.

Un aspecto fundamental para Guillermo Flores es seguir contando con su principal patrocinador, la clínica Doctor Frontela: “El acuerdo era hasta Tokio 2020 y espero seguir con su patrocinio hasta los Juegos Olímpicos, pero tenemos que sentarnos porque esta situación también le habrá afectado, y ahora el proyecto está en stand by. Tendremos que ver la viabilidad del proyecto, el presupuesto... su disposición es total pero tendremos que sentarnos y hablar”.

El regatista onubense está centrado en lograr una plaza para los próximos Juegos Olímpicos: “El retraso ha trastocado un poco los planes; la primera impresión cuando supe la noticia fue mala, pero pensando en frío nos ha venido hasta bien porque tendré casi un año más para prepararme, y más en la situación en la que estamos ya que en España no se puede entrenar y otros países sí”.

El Preolímpico para lograr la clasificación para Tokio se tenía que haber disputado en Génova (Italia) en abril, pero se suspendió: “Antes teníamos el Trofeo Princesa Sofía, que se suspendió con la gente incluso ya en Palma de Mallorca, y 15 días después era esa cita en Italia. A día de hoy no sabemos cuándo se pondrán en juego esas plazas olímpicas. A mitad de este mes estaba previsto el Europeo de láser en Grecia pero se ha cambiado la sede a Atenas y se ha retrasado a octubre”.

El Europeo en Grecia y el Campeonato de España en Ibiza, ambos en octubre, citas en el horizonte

En teoría, la Federación Española de Vela espera reanudar las competiciones a partir del 30 de junio. “Tendré que hablar con mi entrenador y el patrocinador para organizarnos. Quiero estar en ese Europeo si todo va bien económicamente, y en el Campeonato de España que se disputará en Ibiza también en octubre. Son las dos únicas regatas que no se han visto afectadas”.

El regatista onubense tiene ahora 27 años, “una edad ideal; en teoría ahora deben venir mis mejores años. En la vela cada vez cuenta más lo físico, sobre todo en mi clase; los regatistas son atletas en muchas disciplinas, aunque también es necesario saber navegar, la estrategia, la técnica y la experiencia son súper importantes. Los que están arriba tienen una media de 30 años y yo cada vez me veo mejor físicamente. Ahora vivo una situación casi nueva, porque la lesión de espalda que he padecido me ha tenido casi cuatro años sin poder mejorar”.

“Tanto tiempo fuera del agua sólo he estado cuando tuve la hernia discal”, añade Guillermo Flores. “Este año sí he tenido la suerte de poder competir; la planificación de la temporada ha sido acertada y disputé la Copa del Mundo en Miami y el Campeonato del Mundo en Australia; del Mundial regresé enfermo, porque con tanto viaje y estrés cogí una bronquitis gorda. Ahora ya estoy bien, arranco de cero y con todas las ganas”.