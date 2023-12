Fermín López, en Huelva: "Es un privilegio estar con los jugadores con los que antes jugaba en la Play Station"

El cariño que Huelva tiene a Fermín López es incuestionable. Decenas de onubenses así se lo han querido demostrar al jugador del FC Barcelona este martes en un encuentro organizado por el periódico digital Tinto Noticias en la Fundación Cajasol, el cual ha servido para que los niños y los no tan pequeños arropasen a su ídolo. El futbolista descansa en su localidad natal -El Campillo- de una primera fase de la temporada en la que ha irrumpido con fuerza en el equipo liderado por Xavi, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de conversar y fotografiarse con los onubenses.

Fermín López aseguraba a los allí presentes sentirse "muy contento" de estar en su provincia, la cual tuvo que abandonar a una edad muy temprana "para intentar conseguir mi sueño". Hoy, ese primer sueño de debutar en el FC Barcelona lo ha logrado, pero insiste en que "lo que deseo ahora es seguir sumando minutos, aprovechar las oportunidades que me dé el míster y levantar un título en 2024". Esto último, pese a que el equipo no está en su mejor momento, no lo descarta. Es más, se muestra confiado en que "podamos conseguir algún título por la ilusión que tenemos y porque trabajamos cada día por ello".

El centrocampista explicaba que en estos momentos vive "un sueño" porque "estoy compartiendo vestuario con mis ídolos, con los que hasta hace nada jugaba en la Play Station". Este "privilegio" lo lleva con mucha naturalidad, algo que no es fácil si se tiene en cuenta que hace un año jugaba con el Linares Deportivo la Primera Federación. "Estaba preparado para dar el salto, pero la adaptación no hubiera sido tan buena sin la ayuda de mis compañeros, familiares y staff técnico".

Preguntado por el juego del equipo, el onubense reconocía la importancia del físico en el fútbol actual, pero arropaba a Xavi en su idea de mantener el AND Barça, "lo que ha llevado al club al sitio donde está ahora, no podemos renunciar a ello".

Los más pequeños sentían también curiosidad acerca de algunos de los aspectos de la vida de Fermín en Barcelona y le preguntaron quién era su mejor amigo. "En el Barcelona, Gavi, y en la Selección, Javi López del Alavés, "con los que más tiempo comparto", subrayaba.

Del mismo modo, reconocía también que Tchouaméni ha sido el futbolista más difícil que ha tenido en frente en un terreno de juego, dado que "es muy alto y muy fuerte físicamente".

Para lo que no encontraba palabras era para describir cómo se sintió cuando marcó el gol al Real Madrid en pretemporada. "Cuando vi que era gol, no sé ni lo que sentí, solo corría para celebrarlo, pero lloré y me emocioné porque fue un momento único", recordaba, antes de señalar que, "cuando me llamaron para calentar y, seguidamente, para jugar, estaba muy nervioso".

Tras este cercano momento de conversación, los más pequeños fueron desfilando hacia Fermín López para saludarle, pedir su firma y hacerse una fotografía. A todos ellos, el futbolista les regaló su sonrisa y un momento que, a buen seguro, tardarán en olvidar.