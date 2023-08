Las raíces de Fermín López, la promesa del fútbol en España

Suena la chicharra en El Campillo. Las altas temperaturas son las protagonistas estos días en un pueblo que guarda silencio durante la tarde pero que, en tan solo unos días, ha dado la vuelta al mundo. Fermín López, la joven promesa del FC Barcelona, ha puesto en el mapa a este pequeño municipio de la Cuenca Minera de Huelva.

Los padres de Fermín viven su día a día en el pueblo que ha visto crecer a su hijo. Un niño, que ha jugado a la pelota en la misma puerta de su casa, incluso dentro, en El Paseo y en las pistas del CEIP La Rábida de El Campillo, pero que pronto hizo las maletas para irse a La Masía.

Los comienzos no fueron fáciles. La decisión era complicada. Con tan solo 12 años, el FC Barcelona quería a Fermín. "Papá, el Barça me quiere", contaba el pequeño una y otra vez, que entonces jugaba en el Real Betis, a su padre cuando regresaban caída la noche de los entrenamientos de Sevilla, ciudad a la que iban tres veces en semana, más una durante el fin de semana para disputar el correspondiente partido.

Fermín "perdía la noción del tiempo" con un balón entre sus pies. Se levantaba de la mesa para ir a la cocina e "iba conduciendo el balón". La pelota era su mejor amiga y siempre lo acompañaba "pasillo arriba y pasillo abajo" cuenta Lola, madre del futbolista a Huelva Información.

La primera sorpresa para Fermín y su familia fue la llamada del Recreativo de Huelva. "Esto es una broma", no daban crédito de que el Decano tuviera interés en la figura del pequeño jugador. Con miedo e ilusión Fermín firmó con el Recre, equipo en el que estuvo durante una temporada, porque el Real Betis llamó pronto a su puerta.

La vida de la familia de El Campillo "era de loco" cuando Fermín López dio el salto al Real Betis. El pequeño salía del colegio y tenía que hacer todos los deberes primero antes de poner rumbo a Sevilla para entrenar de donde llegaba de noche, dormido y directo a la cama para volver a empezar el día siguiente.

Fermín "no descansaba" y sus padres tuvieron que dejar sus planes favoritos a un lado para dedicarle todo el tiempo del mundo al sueño de su hijo. Un sacrificio que unos años después está dando sus frutos. Aunque el fútbol ya era su vida, el joven siempre ha sido y es "muy buen estudiante" porque Fermín va a la universidad y cursa "Psicología de la Ciencia del Deporte" pese a que el fútbol acapare el 100% de su día a día.

La decisión para que Fermín López se marchase a Barcelona fue dura. Sus padres "cerraron los ojos" y se tiraron a la piscina. "Si tú me dejas, yo me voy" eran las palabras del pequeño que no tenía dudas que su futuro estaba en el FC Barcelona. Fermín y Lola no se lo pensaron "porque el tren solo pasa una vez".

La vida cambió radicalmente. Los padres de Fermín hacían las maletas cada 15 días para coger el coche o montarse en el avión para ir a Barcelona y pasar solo unas horas con su hijo. A veces, incluso solo veían el partido y comían con él.

Tras muchos años en La Masía, el Linares llegó a su vida "donde conoció el fútbol de verdad". El club azulillo se cruzó en la carrera de Fermín López. Un alivio total para Fermín y Lola que ya tenían a su hijo "a tan solo tres horitas". El joven fue la referencia durante la temporada en Primera Federación y se convirtió en el ídolo de la afición.

Tras finalizar la temporada el pasado mes de mayo, Fermín se marchó a El Campillo a la espera de volver a Barcelona sin saber que lo mejor estaba por llegar. La rutina no la dejó un lado. Cada día, el centrocampista azulgrana, salía a correr y al gimnasio, y en uno de esos días tranquilos en el pueblo, sonó el teléfono.

32 jugadores del FC Barcelona estaban convocados para hacer la pretemporada bajo las órdenes de Xavi Hernández. Fermín López figuraba en la lista. "Una ilusión tremenda" cuando el centrocampista se marchó a Barcelona una semana antes para arrancar los entrenamientos. Una semana en la que se ganó a pulso el billete a Estados Unidos.

El viaje a Estados Unidos de la mano del Barça era un sueño cumplido sin saber que lo que llegaría después sería aún mejor. Fermín debutó con el Arsenal, en un partido en el que dio que hablar, pero sin dudas, marcó un antes y un después en El Clásico.

Fermín López ya ha hecho historia. El canterano del Barça salió en el 66 del partido con el Real Madrid en Dallas. "Fermín, que el niño va a salir", un orgullo y una ilusión tremenda para unos padres que han dado todo por la carrera profesional de su hijo. La alegría fue poca para que esperaba. "No podía ni respirar, no sabía si llorar o reir" aunque "hice todo" cuenta la madre de Fermín, orgullosa de su hijo, tras el gol al equipo de Ancelotti al otro lado del charco.

El joven futbolista debutó en la jornada 3 de liga con el FC Barcelona ante el Villarreal. Xavi Hernández confía en Fermín, que tan solo ha hecho comenzar su carrera con el primer equipo con el que le quedan por vivir los mejores momentos.