Emilio Martín, a por su cuarta medalla

Emilio Martín ya se encuentra en la localidad rumana de Târgu Mures, situada en la región de Transilvania, que a partir de hoy y hasta el próximo 7 de julio acogerá el Campeonato de Europa multideporte, en el que están encuadradas las modalidades de duatlón sprint y duatlón cros. El onubense forma parte del trío que representará a España en la principal de las dos especialidades, la de carretera, junto a Luis Miguel Martín Berlanas y Javier Martín, que tendrá lugar mañana. Dos días más tarde tomará parte también en la modalidad cros en la que se proclamó campeón de España recientemente en Mar de Pulpí (Almería), esta vez junto al cordobés Camilo Puertas, actual subcampeón europeo de esta especialidad.

Emilio ya sabe lo que es colgarse medallas de todos los colores en Campeonatos de Europa de duatlón, tras lograr la plata en 2015 en Alcobendas, el oro en 2017 en Soria y el bronce en 2018 en Ibiza, donde tuvo lugar su única participación en duatlón cros, clasificándose en cuarta posición.

El onubense, subcampeón del Mundo este mismo año en Pontevedra, tendrá de nuevo en los franceses sus principales rivales. El campeón mundial Benjamin Choquert, que cuenta sus carreras por victorias en este 2019, Yohan Le Berre y Benoît Nicolas parten de nuevo con la vitola de favoritos, con permiso de los tres españoles y de otros hombres destacados como el belga Vincent Bierinckx o el portugués Marco Miguel.

Emilio Martín llega a la cita con “buenas sensaciones, aunque no es comparable al entrenamiento que hice la semana antes del Mundial. En las series de un minuto en bici me he encontrado bastante cómodo, aunque para correr a pie hacía mucho viento y costaba más. Aún así acabé a 1’20 el último 500”. “Llego en una forma similar al Mundial, aunque esta vez al ser distancia sprint tengo muchas dudas. Con los años me cuesta un poco más, sobre todo desde que preparé el maratón”, matiza.