El Cartaya aspira al primer triunfo ante un Espeleño que se ha convertido en enemigo íntimo en las últimas temporadas

El Cartaya suma una derrota y un empate en las dos jornadas que se llevan disputadas y en el pensamiento rojinegro fluye la idea que ya toca ganar para confirmar las buenas sensaciones del otro día ante el Gerena, al menos en lo que hace referencia a la intensidad y a la entrega, con el ánimo, también, de mejorar ostensiblemente la generación de fútbol, algo imprescindible para aspirar a la victoria.

Los de Limón visitan Espiel y allí les espera un equipo de autor. El Espeleño siempre compite en desventaja con el resto porque la localidad cordobesa tiene los habitantes que tiene. Luego debe hacer encaje de bolillos para cuadran presupuesto sin excederse ni un centímetro. Y ahí, al margen de la labor de su junta directiva, entra la figura del entrenador, Quero, posiblemente el mejor de la categoría porque cada año obras milagros que no entran dentro del manual para el ser humano. Es capaz de hacer un equipo de una banda de música. Cojan la frase desde el más absoluto respeto a músicos, palmeros y futbolistas.

El Espeleño viene de perder en Las Cabezas de San Juan después de pintarle la cara al Ceuta B en la inaugural del campeonato. Luego tenemos que deducir que al amparo de su municipal son un equipo fuerte y hablador. Ganar en Espiel está solo al alcance de equipos que sonríen desde el calentamiento. Ese tipo de formaciones que se sienten cómodas en las trincheras y a campo abierto.

Limón, que conoce el oficio y ha vivido mil batallas de todos los colores, es consciente de la tarea. Por eso, seguramente por eso, en Espiel, dirá a sus muchachos que se pinten la cara y mastiquen limones para que se les quede rostro de pocos amigos. Cualquier condescendencia allí es condenarse.

El Cartaya tendrá la baja de Asuero y por lo tanto habrá modificación en el centro del campo. La otra cuestión se centra en si el entrenador apostará por el doble lateral. En los últimos minutos ante el Gerena fue una realidad y no se descarta.

Por lo demás, el partido se las trae. Allí siempre ha sufrido el Cartaya lo que no está escrito. Se presupone que en esta ocasión no será una excepción. Así que a la batalla, bien entendida, que luego sacan punta donde no cabe.