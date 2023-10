Cabecense-Cartaya: Final por salir de la preocupación en Las Cabezas de San Juan

Hasta llegar a este punto de la Liga, con seis jornadas consumidas, el Cartaya no ha podido contar con todo su potencial. A saber. Lolo, Asuero, Novoa, Manuel, Adri y Cerpa apenas han jugado, porque entre pitos y flautas, entre sanciones de la pasada campaña y lesiones, Limón se ha visto mermado a la hora de confecciones las convocatorias, y evidentemente el once. Aún así, el conjunto rojinegro ha ido sumando puntos, seis en total, para estar, en estos momentos, libre de pecado, fuera de los puestos de descenso.

Así que las Cabezas de San Juan parece el punto en el que todo comienza de nuevo. No en vano, Lolo, después de seis partidos de sanción, ya está disponible y es hasta posible que alguno de los ausentes también se incorporen. Por lo tanto, Limón se alivia y habrá que ver cómo regresan. En todo caso, es una estupenda noticia para un equipo que precisa de una victoria para intentar alejarse del lugar que provoca mareos y diagnósticos preocupantes.

El Cabecense ocupa puestos de descenso, pero está a tan solo dos puntos del Cartaya. Como ven, el partido se carga de importancia por donde quiera que se mire. Para los locales porque consideran la cita como una vía de escape a sus dolores de cabeza y para el Cartaya porque es el camino para liquidar, de momento, a un rival directísimo por la salvación.

Ante el Ceuta B, el conjunto de Limón no lució como se esperaba ante un adversario que acumuló más méritos para ganar y que no ganó. Esa fue la buena noticia, que el Cartaya no perdió. Fue, en todo caso, una oportunidad perdida. Perderla otra vez en Las Cabezas no entra ni en la cabeza ni en los planes rojinegros. Eso sí, tendrá que mejorar ostensiblemente porque allí, el campo se hace pequeño y ellos, saben aprovechar muy bien los espacios disponibles, algo a lo que tendrá que estar muy atento el Cartaya si no quiere sufrir en exceso.

Algunos son reticentes a hablar de finales a estas alturas de la temporada porque el invierno aún no ha llegado. Pero sí convendrán conmigo que la cita es de enjundia. Porque no es lo mismo que te metan en el hoyo que salir de él. Lo que está fuera de toda duda es que el partido será intenso, de pierna fuerte y de ánimo inquebrantable. El que reúna todo eso, se quedará cerca de cumplir el objetivo.