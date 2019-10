Antonio Fernández, entrenador del San Roque: "Lo que prima ahora es el resultado"

Antonio Fernández llega al San Roque con las ideas claras. En su presentación asegura que su misión es sacarle el máximo partido a la plantilla y sacar al equipo de la zona de peligro en al que se encuentra, ya que cayó a zona de descenso tras perder con el Rota, aunque el domingo se llevó tres puntos ante el retirado Écija.

Emilio Ramos, director general del San Roque, aseguró que “ha sido una semana de trabajo duro, de análisis, y pensamos que Antonio Fernández es la persona ideal, nos ha convencido lo que hemos visto y oído de él, las referencias son buenísimas y estamos seguros que nos va a dar muchas alegrías. Viene con muchas ganas de trabajar y de dejar su impronta. No lleva mucho tiempo entrenando pero las últimas temporadas las ha saldado con éxito, llevando al Alondras al play off estas dos últimas campañas”.

“A principios de temporada no queríamos vernos en esta situación con el cese del anterior entrenador, pero esto es fútbol, hay que cerrar el capítulo anterior y abrir el nuevo”, añade Ramos.

En el cuerpo técnico continúan Ponce como preparador físico, Juancho como entrenador de porteros, Sergi como fisioterapeuta y se está buscando un asistente, una persona de apoyo al primer entrenador.

“La situación requería un cambio, y cuando hemos detectado que no había posibilidad de cambiar la dinámica se ha tomado la decisión (de cambiar de técnico). Queda tiempo de sobra para salir de la situación en la que estamos y aspirar a tener mayor tranquilidad en la tabla”, manifiesta Emilio Ramos.

Por último, el director general del San Roque afirma que “la cantera es fundamental en el futuro de este club; así lo dijeron los inversores el primer día y así lo he dicho yo en sucesivas ocasiones. Cada uno tiene que ganarse su sitio, y cuando demuestren que están para jugar a nadie le va a temblar el pulso para darles cabida”.

Antonio Fernández nuevo técnico del conjunto aurinegro aseguró en sus primeras palabras que “estoy encantado de estar aquí. Lo poco que he visto me ha encantado, las instalaciones, el hambre de hacer cosas grandes... es algo que me ha convencido para venir aquí. Llevo 4 años entrenando porque me retiré (como futbolista) con 37 y estoy contento de cómo me van las cosas. Este año decidí parar, intentar crecer con la ambición que tengo dar un salto de categoría, hubo posibilidades en junio; varios equipos contactaron conmigo y la impresión del San Roque es excelente. No he dudado de venir. Como jugador estuve cuatro años en Andalucía, en Granada y Jaén. Ahora voy a ver lo bonito que es Huelva”.

Desea que el San Roque sea un trampolín en su carrera. “La situación a nivel clasificatorio es delicada y lo primero que hay que hacer es hacer las cosas bien para salir de ahí. El partido más importante ahora es el del jueves en Pozoblanco, un rival complicado y tendremos que adaptarnos y saber dónde vamos”.

El grupo X de Tercera es de los más complicados. “Conozco gente de otros equipos y sé que es un grupo competitivo, pero la Tercera es complicada aquí y en todos lados. Hay que ser competitivos y tener cierta dosis de suerte, que también influye”.

Su primera toma de contacto con la plantilla la tuvo tras la rueda de prensa. “Por videos e información que tengo no puedo sacar conclusiones aún; Emilio me ha dado información de la plantilla, de las características de cada jugador, pero hay que verlos trabajar”, destaca Antonio Fernández.

No me preocupa lo que se pueda traer, sino sacarle rendimiento a lo que hay"

Sobre su filosofía de juego, el técnico asegura que “me gusta el fútbol combinativo, pero sobre todo me gusta ganar. Lo que prima ahora es el resultado, sacar puntos para salir de la zona complicada en la que estamos. No en todos los campos podemos jugar de la misma manera. Por las características de los jugadores creo que mi filosofía se puede adaptar bien al equipo”.

La plantilla del San Roque destaca por su juventud: “Eso no es impedimento, porque también hay veteranos. La gente joven tiene que estar enchufada, creer en sus posibilidades y es importante que tenga hambre”. Anímicamente es lógico que la plantilla esté con la moral baja, ya que no gana desde la jornada 2. “Ni yo ni ningún entrenador te va a garantizar que tiene una varita mágica con la que va a cambiar todo. Hay que revertir la situación; será el verde el que nos pondrá en nuestro sitio”.

“Creo que hay una plantilla compensada que puede dar mucho más de sí. No me preocupa ahora lo que se pueda traer, sino sacarle rendimiento a lo que hay”, resalta Antonio Fernández.