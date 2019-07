Alberto Muriel y Elena Cobos se lucen en la Milla Urbana Nocturna Ciudad de Isla Cristina

Alberto Muriel Martín y Elena Cobos González se proclaman vencedores de la XIX Milla Urbana Nocturna Ciudad de Isla Cristina, competición celebrada el viernes, desarrollándose sobre un circuito de 800 metros habilitado en la Gran Vía, participando 109 corredores con presencia portuguesa.

En categoría masculina el mediofondista júnior Alberto Muriel Martín (Cueva de Nerja-UMA), confirmó su cartel de favorito, aunque tuvo que disputar la victoria frente al veterano portugués Nuno Correia (Sambrasense); ambos marcharon parejos en el primer giro de 800 metros y avanzada la distancia el joven lepero realizó un fuerte cambio de ritmo despegándose de su contrincante, y le sacó los metros suficientes de ventaja para alzarse con el triunfo en los 1.609 metros, mientras que la tercera plaza la obtuvo el también veterano marroquí afincado en Portugal Khalid Tahiri (Sambrasense).

En féminas, la veterana velocista madrileña afincada el el municipio anfitrión Elena Cobos González (Isla Cristina), no tuvo rival en la prueba liderando la carrera en solitario de principio a fin, seguida en meta de sus compañeras de club las juveniles Inés Sequera Romero y Eva del Carmen.

Por categorías los podios se formaron en sénior por Daniel Martín Romo (Atl. Don Benito), el promesa Ángel Real Arzuaga (Isla Cristina), y Jesús Portillo; siendo el mejor local Victoriano Nevado; y en féminas Irene Villalobos. En veterano A por Nuno Correia (Sambrasense), Khalid Tahiri (Sambrasense) y Antonio Caro (Arcoiris), y local Juan A. Zamora; y Elena Cobos González (Isla Cristina), Araceli Sancho y Paqui Moreno (C.A. Ayamonte). En veterano B por Diego Cordero (Zancajazo) y Alexis Carreyán (Rítmo Mínimo). En veterano C por Antonio Manuel Pérez (Gaia), Joaquín Santos Palma (Isla Cristina) y Juan Antonio Villalobos (CA Linea), y Luis Chinche (Fuerte y Flojo).

En pitufo, David Quintero Romero, Marco Cazorla Constantino y Enrique Nardiz Gana (los tres de Isla Cristina), y Daniel Virella; y Daniela Correa Jiménez (Badajoz), Leticia Guzmán Marrero (Isla Crsitina) y ex-aequo Daniela de Silva (Almensilla) y Elena Delgado (Sevilla), y Celia Cordero Orta.

En sub 10 por Juan Cadalso Bernabé Gabriel Álvarez y Rodrigo Hernández (Isla Cristina), y Manuel Contreras Castro; y Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe), María Villegas Gómez (Ciudad de Lepe) y Hafra Hagrache (Marruecos), y Elsa Vázquez Cobos (Isla Cristina). En sub 12 por Tarik Magrache, Nasaeddine y Mario Ángel, y Víctor Escobar (Isla Cristina); y Amanda Rincón (C.A. Ayamonte) y Ángela Blanco. En sub 14 por Gonzalo Atencia, Nabil Magnache y el lusitano Samir Tahiri (Sambrasense); y Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe), Lucía Rodríguez (Isla Cristina) y Natalia Tomé, y Valeria García García (Isla Cristina).

En sub 16 por Sebastián Carrillo, Enrique Rodríguez Abreu (Agrupación Deportistas de Sevilla) y el luso Salim Tahiri (Sambrasense); y Pilar Domínguez (C.A. Coria) y Andrea Allarado (ADS Sevilla). En sub 18 por Miguel Gómez Fernández y Diego Pérez Becedoni; e Inés Sequera Romero (Isla Crsitina), Eva del Carmen (Isla Cristina) e Irati Real Arzuaga. En sub 20 por Alberto Muriel Martín (Nerja), Juan Pérez Pereira (C.A. Ayamonte) y el portugués Alejandro de Jesús Pereira Godinho (Nerja).