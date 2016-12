'Huelva por una sanidad digna' convoca otra manifestación para el 15 de enero

Del mismo modo que para Esopo, el fabulista de la antigua Grecia, "las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada", la plataforma Huelva por una sanidad digna entiende que el tiempo de los gestos, de las intenciones, los estudios y las reuniones ya ha pasado. Quieren resultados y un compromiso económico. También quieren ceses y -como una verdadera prueba del interés real en solucionar el problema- que la Junta retire el recurso interpuesto por el SAS ante el Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de paralizar la fusión hospitalaria de Huelva.

Tras una reunión de más de tres horas con el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, y con el delegado provincial de Salud, Rafael López (a quien la plataforma rechaza como interlocutor), la representante del colectivo, Paloma Hergueta, anunció una nueva convocatoria de manifestación para el 15 de enero, después de que el 27 de noviembre 20.000 personas respaldaran una primera marea blanca que constituyó todo un hito.

Al igual que Huelva, Granada también está llamada a salir a la calle el 15 de enero, después de que Jesús Candel, el médico que ha estado al frente de las movilizaciones contra la fusión hospitalaria en la ciudad de la Alhambra, volviese a convocar ayer a la ciudadanía a una cuarta protesta (tras otras tres multitudinarias) por los dos hospitales completos.

En el caso de Huelva, de poco sirvió que ayer el gerente estuviese -en palabras de la doctora Hergueta- "receptivo", que su tono fuera "muy conciliador" o que se comprometiera a aumentar la cartera de servicios para los hospitales de Huelva y a hacer una análisis de la situación. Porque para la portavoz de la plataforma estas medidas "ya llegan muy tarde" y el colectivo quiere "que todo se mueva a una velocidad mayor".

La doctora le contó "con pelos y señales" los problemas de la Atención Primaria, los traslados de los pacientes críticos de los puntos de urgencia de la Sierra, la falta de Chares, los problemas que ha traído la fusión, el déficit de cobertura de servicios de profesionales, las largas listas de espera o los proyectos de unidades del dolor que le faltan a Huelva y que "están metidos en los cajones de los directivos desde hace años".

Bajo su punto de vista, "lo único que parece ser que se va a conseguir es el tema de los traslados de los pacientes críticos, ya que para lo demás no hay cronograma", aunque sí se van a estudiar las necesidades de la provincia y de los hospitales, al objeto de mejorar. En su opinión, y a modo de resumen, "no hay nada nuevo bajo el sol": ni las ambulancias, ni el estudio de la UCI pediátrica, ni los Chares.

"Es muy triste que hasta que ha habido este movimiento ciudadano nadie haya estudiado las necesidades y las demandas que llevamos pidiendo desde 2009. Es muy triste que no haya ocurrido esto hasta ahora. Ya era hora que pasara, pero vamos muy tarde", concluyó Hergueta.

Por contraste, "bastante fructífera" resultó la reunión para el gerente del SAS. Aranda aseguró que la fusión está parada y así seguirá hasta que se defina, por medio de los profesionales y sus representantes, cuál debe ser la distribución de servicios en cada uno de los hospitales.

A su juicio, es prioritario el incremento de la cartera de servicios en los hospitales, al objeto de que se aumente la capacidad de resolución y se evite el mayor número posible de traslados a otra ciudad. El gerente del hospital, Antonio León, según aseguró, ya trabaja con cada uno de los servicios y está identificando aquellos que sería conveniente introducir en Huelva para evitar esos desplazamientos, lo que se hará de forma consensuada con los profesionales e instituciones y órganos de representación de los mismos.

En cuanto a la Atención Primaria, explicó que "se han identificado algunas necesidades", entre ellas la creación del equipo de Atención Primaria médico-enfermera, o el análisis de estructuración de los cupos médicos teniendo en cuenta la complejidad de los pacientes. Aspectos que, según dijo, están recogidos en el plan de mejora y modernización de la Atención Primaria en los que se trabaja a nivel andaluz. Respecto a las urgencias de Atención Primaria, sobre todo en la Sierra, apuntó que por parte del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias se realizará un estudio para establecer y proponer qué mejoras introducir.

Sobre los Chare, mostró el compromiso de la Consejería de Salud y del SAS de poner en marcha el de Lepe "de forma inmediata desde el momento en que estén listas las obras de acceso, de luz, agua y saneamiento" por parte del Ayuntamiento lepero, así como de intentar desbloquear el de Aracena, en los juzgados. Aranda señaló que se intentará llegar a algún acuerdo con la empresa constructora para evitar el proceso judicial y reactivarlo lo antes posible. En cuanto al de Bollullos, recordó que está firmado "un acuerdo con cronograma" y en estos momentos el proyecto pasa por la cesión del terreno que se ha recibido por parte de Patrimonio.

El gerente, no obstante, se mostró sorprendido con la convocatoria de la manifestación: "Me parece que después de más de tres horas hablando y de que en la reunión nos dijeran que ésta les ha parecido fructífera y de que hayamos contestado a la mayor parte de sus inquietudes y de sus planteamientos, que aparezcan ahora diciendo que harán una manifestación lo tengo que interpretar como otra cosa. Tal vez sea una cuestión de mayor protagonismo, no lo sé".

Respecto a la petición de la plataforma de que dimitan tanto el delegado de Salud como los responsables del equipo directivo del hospital, Aranda señaló que el gerente acaba de llegar y él es quien decide su equipo, quien lidera este proceso, quien habla con los profesionales y quien seguirá implantando todas estas medidas.

A Aranda también le llamó la atención el anuncio de la movilización porque para después de navidades, según aseguró, emplazó a la plataforma a mantener otra reunión, en la que estarán presentes, además, todos los gerentes de los hospitales y de los distritos de Atención Primaria de la provincia para poder tratar con mayor profundidad algunos de los temas puntuales a los que se refiere la plataforma.

"Todos estamos en lo mismo, nosotros también queremos mejorar el sistema sanitario y la asistencia. Y no es una cuestión de negociar, sino de que los profesionales y sus representantes trabajen y decidan cuáles son las actuaciones necesarias para mejorar la asistencia, aquellas que redunden en una mejora de resultados clínicos para los pacientes y eso haciéndolo bajo criterios de evidencia científica", señaló al ser cuestionado sobre la dimisión del delegado.