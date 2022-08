Así sobreviven las influencers la ola de calor sin perder el estilo.

Este verano parecemos estar inmersos en una ola de calor eterna en la que no existe tregua alguna. Temperaturas súper elevadas que no dejan lugar al descanso y que, en muchas ocasiones, pueden ser bastante peligrosas. Además de tener en cuenta los consejos sanitarios para evitar golpes de calor y que la ola de calor termine afectando de manera muy peligrosa a nuestra salud, a veces también nos preguntamos cómo vestir bien durante la ola de calor.

Teniendo en cuenta que debemos ir fresquitas y de colores claros, no todo se reduce a looks en los que podamos combinar la camisa blanca y el biquini o hacer de las faldas pareo más virales del verano nuestras mejores amigas.

Las influencers, en las que nos hemos inspirado para configurar los 31 looks con los que enfrentarnos a agosto y de las que hemos aprendido a llevar el biquini en un look de diario, también nos sirven como fuente de inspiración para saber como sobrevivir con estilo a la ola de calor.

Es cierto que el nivel de vida de las influencers poco o nada se parece al nuestro y que tal vez el modo en el que ellas se enfrenten a la ola de calor no tenga mucho que ver con la manera en la que lo hacemos nosotras, pero ellas, al igual que nosotras, también tienen que vestirse bien aunque las temperaturas sean incompatibles con la vida.

En ese sentido, y después de sentir mucha envida tras ver el verano que se están pegando algunas de ellas, tenemos una selección de looks con los que las influencers sobreviven a la ola de calor sin perder el estilo. Quizás porque tienen que salir bien en las fotos, quizás porque tienen un don para saber qué ponerse en cada contexto sin sentirse incómodas, el caso es que las influencers saben vestir con estilo en la ola de calor (y también en Filomena) y nosotras nos hemos inspirado en ellas para configurar algunos de los looks con los que combatir las elevadas temperaturas sin perder el estilo.

María Pombo, Rocío Osorno, Marta López o Anna Padilla son algunas de las influencers que nos sirven de inspiración para saber qué ponernos cuando la ola de calor nos impide pensar y no se nos ocurren look con los que sobrevivir a la ola de calor sin perder el estilo.

El conjunto con estampado setentero de María Pombo

De Mango y con la posibilidad de tenerlo en vestido, el conjunto de María Pombo se antoja perfecto para sobrevivir a la ola de calor con estilo y en la playa.

El top de lunares de Rocío Osorno

La influencer sevillana siempre que puede apostar por un estampado de lunares en alguno de sus looks, lo hace y esta combinación de top de lunares y falda negra nos parece ideal para una noche de verano.

El conjunto bohemio de Marta Lozano

Es uno de los looks por los que la influencer apostó en su luna de miel y no nos puede gustar más, aunqeu nosotras cambiaríamos el top por uno de cuello halter para que las mangas queden al aire y no pasemos tanto calor.

El look todo al verde de María Fernández Rubíes

Con barriguita recién anunciada y amante de las tendencias más top, María Fernández Rubíes apuesta por los colores vitamina y se marca este lookazo con el que sobrevivir con estilo a la ola de calor. Eso sí, cuidado con los mosquitos.

El look con falda pareo de Teresa Andrés Gonzalvo

De luna de miel en Maldivas (no creemos que el calor le afecte demasiado), la influencer apuesta por una de las tendencias más punteras del verano y combina una falda pareo con un top cruzado.

El vestido negro de Anna Padilla

El día que subió esta foto a Instagram el vestido se agotó en todas las tallas. De Mango, el vestido con el que la influencer sobrevive a la ola de calor con estilo nos parece una maravilla digna de ser llevada en una cena de verano un poquito más especial.