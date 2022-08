Consejos para tomar el sol y seguir con la depilación láser en verano.

Hay cuestiones que se nos plantean todos los veranos. Desde cómo aclarar el pelo de forma natural a cómo combatir la celulitis para presumir de piernas o si se puede tomar el sol y seguir con la depilación láser. Sobre todo esto último. Después de haber comenzado el proceso de depilación láser tenemos súper claro que hay que tener espacial cuidado con nuestra piel, aunque en el fondo no queremos renunciar a tener un bonito (y saludable) bronceado.

En cualquier caso, debes saber que a la hora de seguir con la depilación láser hay ciertos mitos relacionados con tomar el sol que debes tener en cuenta. Del mismo modo que debes hacer especial hincapié a las rutinas de belleza e higiene que sigues durante todo el año. El uso de protección sola y la hidratación son clave durante todo el año, pero sobre todo en verano, y más si seguimos con la depilación láser,

En este artículo queremos, por una parte, desmontar falsos mitos sobre el tema y, por otra, ofrecerte cuatro consejos muy sencillos sobre depilación láser y el sol para que disfrutes estos días de verano. Los expertos de Láserum nos dan las claves para tomar el sol en verano y seguir con la depilación láser.

Falsos mitos de la depilación láser y el sol

Si has iniciado tu tratamiento de depilación láser y temes acudir a tus sesiones durante el verano, no te preocupes. Existen un gran número de mitos sobre la aparición de quemaduras y manchas, sobre la ineficacia del láser en pieles bronceadas, etcétera.

Nada más lejos de la realidad, la depilación láser es 100% compatible con el sol. Esto es gracias a la nueva generación de tecnología para este tratamiento, que basa su modo de actuación en el principio de fototermólisis selectiva, recomendada para todo tipo de pieles. Además, esta tecnología nos permite trabajar en base al fototipo de piel que presenta cada persona en el momento de su tratamiento, adaptándonos así a la potencia adecuada para cada tono.

¿Se puede tomar el sol antes del tratamiento láser?

Deja transcurrir entre 3-4 días entre la exposición al sol y tu cita de tratamiento láser. Cuando tomas el sol o te expones a los rayos ultravioleta se activa la melanina de tu piel, pudiendo generar incompatibilidades con la depilación láser. Por esta razón, es mejor dejar que descanse unos días antes de la depilación con láser. En caso de que la exposición haya sido si te das rayos UVA, deberás esperar 15 días anteriores y posteriores al tratamiento.

Te aconsejamos, además, que siempre que hayas tomado el sol lo comuniques a los técnicos, incluso aunque hayas pasado el tiempo prudencial. De esta forma, como comentábamos más arriba, podrán realizar un ajuste de intensidad durante el tratamiento si fuera necesario.

¿Se puede tomar el sol después del tratamiento láser?

Si quieres tomar el sol en la playa o la piscina y acabas de acudir a tu sesión láser debes aplicar el mismo principio que te recomendamos que dejes transcurrir 3-4 días desde el tratamiento láser y la exposición al sol.

Esto es debido a que, tras el tratamiento, la piel está más sensible y es necesario evitar la segregación de sudor que pueda irritar o infectar el folículo piloso. Por esta razón, es recomendable que no tomes el sol tras el tratamiento láser hasta que la piel haya vuelto a su normalidad. Además, debido a que la melanina está activada, se podrían producir, irritaciones, manchas o incluso quemaduras no deseadas en la piel.

Utiliza siempre protección solar

Otra de nuestras recomendaciones frente a la depilación láser y sol es el uso de cremas de protección solar. Estas deben formar parte de tu rutina diaria de higiene e hidratación, más aún durante los meses de verano en los que la exposición solar es más frecuente y directa sobre la piel. Así, evitaremos llegar a nuestra sesión de depilación con la piel extremadamente irritada o con quemaduras provocadas por el sol, lo que impedirá que podamos someternos al tratamiento.

Para evitar la irritación de la piel por el sol y las quemaduras solares es imprescindible utilizar una crema protectora adaptada a cada tipo de piel. Para su uso correcto, ten en cuenta que cuando llevamos los envases de crema a playas y piscinas estas se suelen exponer a condiciones ambientales extremas, alcanzando altas temperaturas. Temperaturas que, según los especialistas, pueden afectar a su estabilidad y capacidad de protección. Por lo que debes intentar mantenerlas siempre a la sombra.

Cómo hidratar correctamente tu piel después de una sesión de láser

Durante el verano aumenta la deshidratación de la piel por el efecto del calor, viéndose más afectadas las pieles secas. La exposición al sol puede incrementar la sensibilidad de la piel y su deshidratación por lo que resulta aún más importante mantener la piel sana.

Lo mismo ocurre después de una sesión de depilación láser. Por esta razón, desde Láserum siempre recomendamos la aplicación de geles y cremas neutras, con una alta composición de aloe vera que te ayuda a hidratar y regenerar la piel.

Como sabes, el aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias, regenerativas e, incluso, antisépticas. Contiene vitaminas y aminoácidos que le aportan un efecto calmante en la piel, por lo que es muy recomendable su uso tras la depilación. Además, ayuda a hidratarla y puede ser utilizada en todo tipo de piel, incluso en las más sensibles. Si has tenido tu sesión de depilación láser recientemente, te aconsejamos el uso de un aloe vera especial post-láser, para cuidar así aún más tu piel.