La onubense Rosario Medero ha perdido 12 Kg en mes y medio: su reto para bajar de 145 kilos es viral en TikTok

La onubense Rosario Medero (43 años), natural de El Granado y cuya historia de superación se ha vuelto viral en redes sociales, celebra la gran repercusión que ha tenido en toda España subajar de 145 kilos para tener más calidad de vida y cada día muestra sus avances a través de su cuenta de TikTok. (43 años), natural dey cuya historia de superación se ha vuelto viral en redes sociales, celebra la gran repercusión que ha tenido en toda España su reto para perder peso. Se ha propuestopara tener más calidad de vida y cada día muestra sus avances a través de su cuenta de TikTok.

Desde el 20 de marzo que empezó su reto, hasta el día 5 de mayo, ha perdido 11,5 Kg. "Me peso todos los domingos ,pero este domingo día 12 lo haré en directo desde mi cuenta de TikTok, alrededor de las 12:00 de la mañana para que todos mis seguidores me vean", ha adelantado.

Asegura que a raíz de contar su historia en Huelva Información, "la repercusión ha sido brutal". Su cuenta en la red social "ha empezado a crecer de manera desorbitada". Afirma que todo el mundo la felicita por lo bien que lo está haciendo e incluso, la reconocen por la calle. "Un día en un bar en Sevilla estaba grabándome el vídeo del desayuno y se acercó una chica a la mesa al reconocerme. Me preguntó: "¿Tú eres la que salió en el periódico?", revela entre risas.

Dice Rosario que cada día que pasa se siente "mejor y más motivada". Se siente muy arropada por la gente, que le da ánimos constantemente y aplaude sus avances. "La gente me dice que voy muy bien, que siga adelante y que no me rinda, porque todo esfuerzo tiene su recompensa y a la vista está todo lo que voy consiguiendo día a día. Me voy superando".

Su día a día consiste en levantarse temprano, grabar su desayuno y subirlo a las redes sociales, al igual que el almuerzo y la cena. Esto lo acompaña de una rutina de ejercicio. Cada día sale a caminar y va al gimnasio. "Ver que ahora puedo hacer mas cosas que antes me hace sentir bien", celebra.

Rosario sigue invitando a todo el mundo a que comience su gran cambio para ser más feliz. "Porque querer es poder y se puede conseguir todo lo que nos propongamos con esfuerzo, constancia y positividad. Por muy duro que se haga el camino, al final terminas viendo la luz como la estoy viendo yo y las recompensas son muy positivas", anima.

Antes de empezar su cambio saludable, Rosario era una persona que llevaba una vida sedentaria. "Me pasaba el día metida en mi habitación y solo salía para ir al baño y comer. Sólo comía comida basura, bollería y a deshora, hasta que decidí que tenía que cambiar". El pasado 20 de marzo empezó su cambio radical para bajar de sus 145 kilos. "Mi hermano fue el que me dio ese empuje. Él, ya me había dicho varias que me creara una cuenta de TitTok porque sabe que las redes me apasionan. Y era la única forma de motivarme. Sin embargo yo no lo tenía claro. Pensaba para mí, ¿Quién me va a ver?".