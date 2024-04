Una onubense se hace viral en TikTok compartiendo su gran cambio físico para bajar de 145 kilos

Se llama Rosario Medero, tiene 43 años y vive en El Granado. Es la mayor de tres hermanos y actualmente reside con sus padres y su hermano Jesús, de 34 años, a quien considera "su gran inspiración". Hasta hace un mes no tenía ni idea de que las redes sociales le iban a cambiar la vida. Gracias su familia y al poder de difusión que tiene TikTok esta onubense ha iniciado un proceso de cambio físico que la llevará a perder, si no se aleja del objetivo, alrededor de 75 kilos. Actualmente pesa 145 y está decidida a cumplirlo gracias al apoyo de una gran comunidad de seguidores que comparten con ella cada avance del camino gracias del poder de las redes sociales.

Antes de empezar su cambio saludable, Rosario era una persona que llevaba una vida sedentaria. "Me pasaba el día metida en mi habitación y solo salía para ir al baño y comer. Sólo comía comida basura, bollería y a deshora, hasta que decidí que tenía que cambiar". El pasado 20 de marzo empezó su cambio radical para bajar de sus 145 kilos. "Mi hermano fue el que me dio ese empuje. Él, ya me había dicho varias que me creara una cuenta de TitTok porque sabe que las redes me apasionan. Y era la única forma de motivarme. Sin embargo yo no lo tenía claro. Pensaba para mí, ¿Quién me va a ver?".

Pero a veces la realidad supera la ficción. "El primer día me subí a su terraza, mi hermano me puso varios ejercicios durante una hora y subí el vídeo. A los minutos comenzó a hacerse completamente viral". Actualmente lleva más de medio millón de visualizaciones, con muchos comentarios, tanto buenos como malos. "Aunque hay más cosas positivas que negativas, lo que me motivó a seguir adelante".

Desde entonces, su vida ha dado un vuelco. "Mi día a día ha cambiado a mejor. Cada día que pasa me siento más feliz. He pasado de tener una vida sedentaria a tener una vida muy activa. Me levanto temprano, desayuno, almuerzo y ceno a mis horas. Salgo a andar y voy al gimnasio.

Confiesa que "para nada esperaba está repercusión", ni que tantísima gente confiara en ella. Asegura que le hablan muchas personas durante el día por privado confesándole que gracias a ella van a empezar su cambio. "Y eso me sube el ánimo cada día más. Ver la infinidad de mensajes, que hay veces que ni puedo contestar a todos. No me da más la vida", afirma emocionada.

El referente lo tiene en su casa. "Es mi hermano Jesús, que en enero de 2020 decidió empezar su cambio saludable por su cuenta, comiendo sano y haciendo mucho deporte". El ha perdido más de 45 kilos en estos meses y verlo me ha inspirado tanto que he decidido darme una oportunidad y luchar por este sueño que tanto deseo hacer realidad", explica.

Su objetivo es bajar a las dos cifras y alcanzar los 65-70 kilos. "Aunque si puedo más, muchísimo mejor". Desde el día 20 de marzo que comenzó hasta el domingo 14 de abril, ya ha bajado más de 7 kilos. "Y estoy muy contenta, porque cada domingo que me subo a la báscula siento nervios antes de pesarme y felicidad cuando me bajo".

Rosario no contaba con encontrarse tanto apoyo y tantísimas muestras de cariño. Una repercusión que la llena también de responsabilidad. "Ahora, al tener una cuenta pública en TikTok en la que todo el mundo puede seguir mi cambio siento una gran responsabilidad, porque no quiero fallarme a mí y tampoco a mis seguidores". Por eso, asegura con rotundidad, "no me pienso rendir, porque gracias a TikTok sigo adelante. Si no existiera, no habría seguido con la dieta y el cambio físico más de un día".

La onubense quiere mandar un mensaje a todas esas personas que la ven cada día. "Una seguidora mía me preguntó que por qué no creaba un grupo de WhatsApp y como a mí me encantan esos líos, me decidí a hacerlo. Ahora, en ese grupo nos pasamos nuestros desayunos, almuerzos, cenas, recetas saludables, ejercicios... y lo más importante: nos animamos entre todos". La influencer anima a que sigan su ejemplo y se atrevan a mejorar para encontrar la felicidad.