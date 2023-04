¿Quieres entradas para ver a Manuel Carrasco en concierto? Te explicamos cómo conseguirlas

Si estás deseando ver a Manuel Carrasco en concierto con su último trabajo Corazón y flecha estás de suerte. Riff Musica, la promotora de conciertos que gestiona la gira del cantante de Huelva ha informado que amplían el aforo para sus próximos conciertos de los días 2 y 3 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

"Hemos podido ampliar un cupo muy limitado de entradas exclusivamente de grada para ambos días. Esas entradas ya están disponibles en riffmusic.es y manuelcarrasco.es

En Huelva capital, el artista isleño anunció dos fechas consecutivas, para el 30 de junio y el 1 de julio en el Estadio Iberoamericano, de los que actualmente ya no quedan entradas. Por lo pronto, no ha anunciado nuevo concierto en su tierra, Isla Cristina. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. No sería de extrañar que el cantante sorprendiera a sus fans con novedades muy pronto.

De momento, los deleita con un precioso fandango, que dedicaba hace unos días a su Higuerita y a Huelva entera. En un vídeo que emocionaba con imágenes de lugares icónicos y emblemáticos de la provincia.

"Un fandango, con cinco frases sencillas. To’ te lo dice un fandango, con qué poco tierra mía al mundo le dices tanto, ¡Mi Huelva qué maravilla!" comienza este corto pero intenso tema, mientras reproduce imágenes de gran belleza de la provincia: la capital, El Rocío, la Gruta de las Maravillas, Matalascañas, la Peña Arias Montano, Doñana, el río Tinto, las Tres carabelas e Isla Cristina y sus salinas, son algunas de las protagonistas.

Conoce más sobre el fandango de Carrasco a Huelva aquí.