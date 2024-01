Manuel Carrasco llega al Carnaval de Cádiz 2024: Versionan una de sus canciones más famosas

Las composiciones del cantante natural de Isla Cristina, Manuel Carrasco, aterrizan en el COAC 2024, en el que su tema Hasta por la mañana ha causado sensación entre todos los amantes del carnaval. Aún con un cambio de letra, la melodía suena a la que hace levantarse a estadios completos en cada concierto del artista.

El Coro Libertario, en la fase de preliminares, llenó de vida el Teatro Falla con su composición, en la que las reacciones en redes sociales no han faltado, donde los gaditanos expresan su amor por la ciudad y también por la elección de versionar uno de los temas más bailables de Manuel Carrasco.

'Lolo' como lo llaman sus fan onubenses, ha compartido a través de sus redes sociales uno de los momentos la actuación del Coro, donde ha expresado "Que no, que no, que no, que Cádiz no se vende", Pelos de punta. Cádiz y su carnaval". Han sido cientos las reacciones ante este hecho que se ha convertido en uno de los momentos para recordar del concurso de este año.