Ferreras confiesa que el mejor carnaval de España está en un pueblo de Huelva

El periodista, presentador y directivo de televisión español Antonio García Ferreras, ha hablado sobre su vínculo con Huelva.

Ferreras ha contado en el Ideal.es que su padre, ingeniero de minas, encontró trabajo en la provincia onubense en una refinería y que por ello, asegura, "es hijo del carbón".

"Me críe en una familia de mineros" y rodeado de "gente de mar", en Isla Cristina. "Ellos sí viven la vida de una manera muy dura", confiesa. Pero, ¿Cómo termina un minero viviendo en Isla Cristina, donde no hay minas? Pues porque el padre de Ferreras no era minero de los que bajan a la mina, de los del rostro ennegrecido y que se juegan la vida, sino ingeniero de Minas. Según la entrevista en Ideal, trabajó en una refinería de Huelva y, por eso, García Ferreras vivía en Isla Cristina, a 50 kilómetros de la capital onubense.