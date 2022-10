Antonio España e Hijos: “Recuperar es mantener el medioambiente”

La sostenibilidad está a la orden del día y la gestión de residuos ocupa un lugar fundamental en la materia. Antonio España e Hijos se trata de una empresa familiar afincada en Huelva que desde 1954 crece en la gestión de residuos con el objetivo de preservar el medio ambiente.

Existe un fuerte compromiso por parte de la empresa a contribuir en la mejora continua de la protección del medioambiente y la responsabilidad social, tanto de las más de 70 personas que trabajan en conjunto en Antonio España e Hijos, como del entorno que les rodean. Para ponerlo de manifiesto colaboran de forma directa e indirecta con numerosas campañas, foros, eventos o acciones que reflejen los principios de la sociedad.

El propio sector en el que se desempeña la actividad ya vela por los principios de la sostenibilidad debido a que la actividad principal que se lleva a cabo es la de recuperar y reciclar, haciendo que los residuos de poco valor de partida se revaloricen mediante procesos de adecuación, transformación o reciclaje. Por ello, en el día a día de la empresa se tiene muy presente ser sostenible.

Con la intención de perseguir este objetivo, se ha incorporado en el proceso productivo un triturador de metales, que procesa más toneladas de material a la hora, con un menor consumo energético. Además, cuenta con una flota de vehículos que está en constante renovación sustituyendo los más contaminantes. Actualmente, también se encuentra inmersa en un nuevo proyecto, implantar una planta fotovoltaica y almacenamiento mediante baterías, para generar su propia energía. De esta forma quieren colaborar con la sostenibilidad a través de la mejora continua de los procedimientos de reciclaje y la aplicación de las mejores técnicas disponibles en la gestión de residuos. El sector se encuentra siempre en constante cambio y mejora, para que mediante el I+D+i se investiguen nuevos procedimientos y maquinarias para bajar la huella de carbono en el desempeño de la actividad.

Antonio España e Hijos cuenta con distintos tipos de autorizaciones administrativas para la gestión de residuos (recogida, transporte, almacenamiento y traslado a gestor final), tanto para residuos peligrosos como no peligrosos. En el ámbito de los no peligrosos, se puede destacar el tratamiento de chatarra, demoliciones, desguace de VFU, recuperación de materiales metálicos férricos y no férricos, plásticos, cartón y papel, así como un elenco de servicios auxiliares para la industria, como la destrucción de documentos confidenciales, la retirada mediante contenedores de residuos orgánicos y residuos industriales, entre muchos otros. Del lado de los residuos peligrosos, se gestionan materiales contaminados con amianto, aceites, pinturas, residuos electrónicos, lodos, fitosanitarios, etc.

Es una sociedad con un fuerte compromiso por el medioambiente y el entorno, apostando por la innovación para la mejora de la sostenibilidad del sector. Porque “Recuperar es mantener el medioambiente” y en Antonio España e Hijos son especialistas en la recuperación de materiales y la Gestión Integral de todo tipo de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

Una empresa con mucha historia

Antonio España Lavado (Málaga 1911), fue el fundador en 1954 de esta empresa familiar afincada en Huelva. Gracias a la experiencia y conocimiento adquirido por su trabajo en distintas empresas del sector, Antonio España e Hijos crece como entidad en la recuperación de materiales. En estos años, la actividad se encamina a la recuperación de todas aquellas materias primas que en esas fechas podrían ser motivo de cualquier tipo de recuperación o reutilización, especialmente residuos valorizables como chatarra, metales, gomas, alpargatas, neumáticos, papel, trapos, huesos, etc. Pero la andadura no se queda aquí y sigue creciendo hasta nuestros días.

No es hasta la década de los años 70 cuando se produce el relevo generacional, pasando la dirección de la empresa a un miembro de la segunda generación, concretamente en la figura de D. José España Prieto. Estos años coinciden con la expansión del Polo Químico e Industrial de Huelva, siendo esto un hecho fundamental para el crecimiento de Antonio España e Hijos como empresa de servicios para la gestión de residuos.

Pero no es hasta la década de los años 80 cuando se adquiere forma jurídica y se pasa de un negocio familiar a la compañía “ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, S.L.” En esta década se consolida la empresa, con nuevos grandes clientes del sector industrial, talleres y comercios de gran superficie. Además, se adquiere nueva maquinaria y flota de vehículos pesados, para poder procesar y transportar la gran cantidad y variedad de nuevos residuos a gestionar por Antonio España e Hijos, algunos de ellos muy distintos a los primeros residuos de los orígenes como recuperador de materiales, alcanzando en la actualidad las autorizaciones ambientales para la gestión de residuos peligrosos (Autorización Ambiental Integrada, AAI) y no peligrosos (Autorización Ambiental Unificada, AAU).

Antonio España e Hijos S.L. sigue dirigida por un miembro de la segunda generación, concretamente por D. Alberto España Prieto. Desde esta dirección se ha puesto todo el empeño para preparar a las siguientes generaciones para un nuevo relevo generacional, por lo que se han incorporado miembros de la tercera generación a cargos directivos y de responsabilidad.

