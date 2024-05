Hoy no quiero dar rodeos, hoy me apetece ser directo para aplaudir al Sporting Club de Huelva. Ahora que se ha concretado su descenso a la segunda categoría del fútbol femenino nacional, es el momento. Dieciocho años en la élite es un mundo. Y entre permanencias y buenos resultados, hay una Copa de la Reina en sus vitrinas. Vivíamos en una nube y no lo sabíamos. Nos acostumbramos a lo excelso como si de una normalidad se tratara. Y si el esfuerzo es externo, aún menos notamos esa anomalía. Son rasgos típicos del ser humano, dar por hecho lo que no lo es.

Honores para este club, para quienes lo dirigen. Porque en Huelva se hablaba de fútbol femenino cuando éste era incipiente. Porque a los logros del primer equipo se miran desde abajo, desde ese precioso, en toda la extensión de la palabra, trabajo de cantera. Nuestras niñas tienen dónde jugar, dónde competir, y ya no sólo hay un escudo femenino, no es una isla solitaria. Toca elevar a gesta lo conseguido. Ya lo he dicho en más ocasiones, en el ámbito deportivo, como en otros, siendo de aquí hay muchas más trabas. Su periplo sin campo fijo por Huelva, Trigueros, San Juan del Puerto, para volver a Huelva. Sus diferentes cambios de nomenclatura para buscar un patrocinador que soportase las presiones económicas del fútbol moderno. La profesionalización paulatina del fútbol femenino español, bienvenida por otro lado, hizo que cada vez fuera más difícil competir contra equipos de un poderío superlativo.

Lo confieso, nunca he ido a un partido de ninguna de sus categorías, no he estado en las gradas animando, ni de otros clubes de nuestra ciudad, pero tengo un gran sentido de pertenencia con ellos. Como tampoco he recorrido todas las calles de Huelva, pero las siento como mías. Siempre he estado mirando de reojo sus resultados, su parte de representación de este territorio. Con orgullo patrio. Esta temporada con algo de tristeza cada domingo, al ver que iba a ser difícil, que los resultados no iban bien. Pero ojalá sirva para valorar aún más lo cosechado. Ahora toca el futuro. En positivo. Ya el Sporting B nos riega de alegrías. Así que adelante. Esta ciudad ya puede presumir de mirar desde la cúspide del fútbol español. De haber tocado la gloria. De hacer de este deporte uno más en los espacios deportivos. Casi nada. Igualdad ganada con respeto. Espartanas, gracias por estas dieciocho temporadas en lo más alto. Volveréis. Volveremos.