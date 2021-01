Una semana clave para conocer si los pasos recorrerán las calles de Huelva

En Huelva se espera a que pasado este tiempo de navidades se de a conocer qué decisión se toma. El obispo de nuestra diócesis, Santiago Gómez, ya se manifestó el día de la Inmaculada señalando en declaraciones a Huelva Información que “estaremos a lo que digan las autoridades sanitarias, a las recomendaciones que hagan”, y añadió que “tenemos que ser, en este sentido, responsables y prudentes”. Eso sí, el obispo de Huelva recalcó que la “Semana Santa la vamos a celebrar. La Iglesia celebra los días fundamentales de la fe” sea o no con pasos en la calle. “Ojalá pudiéramos decir que la pandemia ya no es una amenaza y fuesen posible esas manifestación pública de la fe”, señaló.

La Semana Santa se va a celebrar en este año 2021 con los templos abiertos a diferencia de la anterior, aunque en estos momentos no se sabe qué aforo recomendarán las autoridades sanitarias. Las parroquias no estarán con sus puertas cerradas y eso es muy importante para una celebración más cercana. C uestión distinta es saber qué va a ocurrir con las procesiones y otros actos religiosos en la calle , aunque ya se conocen las decisiones tomadas por los arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y de Granada, Francisco Javier Martínez, y más recientemente el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que atendiendo a la situación sanitaria debido a la pandemia, suspenden los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales que tengan carácter externo y en general todos aquellos en los que se haga uso de la vía pública. En su lugar, y particularmente en lo que se refiere a las procesiones y estaciones de penitencia, recomiendan seguir las indicaciones que ofrecerán las delegaciones diocesanas de Liturgia y Hermandades y Cofradías.

Cuando los templos cerraron sus puertas

El año 2020 comenzaba de una forma que nada presagiaba que iba a acabar como ha sido pues se inicia en enero con una gran exposición de las Tres Caídas mostrando su patrimonio con ocasión de su 75 aniversario. Una efeméride llena de expectativas para una hermandad con un barrio del Polvorín que se vuelca con ella. El Señor de las Penas recibió la medalla de la ciudad en su templo fundacional al que regresó, la iglesia de la Milagrosa, donde al día siguiente tendría lugar el vía crucis de las hermandades que resultó solemne, con la elegancia y la sobriedad que caracteriza a la cofradía del Lunes Santo. Actos que tendría como colofón la procesión extraordinaria de regreso con la imagen de Jesús de las Penas en su paso procesional el 12 de marzo.

Todo quedó suspendido y comenzó un periodo difícil de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Nada se pudo celebrar a partir de entonces.



Permanece el recuerdo la acción de gracias de la Hermandad de la Buena Muerte por el 25 aniversario de su retorno a su sede canónica fundacional en la iglesia conventual de Santa María de Gracia.

Mientras la Hermandad del Santo Entierro recordaba el traslado a su ermita el 18 de marzo de 1995.



La exaltación a la saeta de Huelva Información e Hipercor constituyó todo un acontecimiento ante la imagen del Señor de la Humildad a los pies mismos del presbiterio del Corazón de Jesús, donde la voz de Beatriz Romero voló en las naves del templo con la poesía y el sentimiento de Cinta Ortega con poesía y sentimiento, elegantemente hilvanada, con la presentación de la Banda de la Humildad que se presentaba.

Cuando se cierran las puertas de los templos, el Nazareno quedaba presidiendo el altar de la parroquia de la Concepción en su quinario, con una mirada que traspasaba los muros y que daba fortaleza a todos en días tan difíciles que abrían de venir.



El 14 de marzo se produjo la decisión que obligaba la pandemia provocada por la Covid-19, que no era otra que la suspensión de la salida de las procesiones de Semana Santa, una situación que se agravaba al estar todos confinados en sus casas y los templos cerrados.



Un año difícil para las hermandades en lo económico ya que antes de conocer el problema que supondría la pandemia y con ello la reducción de ingresos habituales, el Consejo de Cofradías anunciaba la obligación por parte de la Delegación de Hacienda de pagar el 21% del IVA de los palcos que en este primer año asumían. La alternativa a la devolución de los abonos ante la no celebración de las procesiones es la de no cobrar los mismos en la Semana Santa de 2021, por lo que de no efectuarse la salida de las cofradías este compromiso se podría trasladar a la siguiente salida para evitar así agravar aún más escasos fondos de las hermandades que, por otra parte, están atendiendo no solo los gastos habituales y compromisos adquiridos de proyectos de enseres, sino que está aumentado su atención a los más desfavorecidos.



Una Semana Santa que tiene como reflejo al obispo de Huelva hoy emérito, José Vilaplana, presentando “la luz de la resurrección ante la oscuridad de la pandemia” en su bendición el Domingo de Resurrección.