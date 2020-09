Antonio González ve posible las procesiones de Semana Santa con imágenes en andas

El presidente del Consejo de Hermandades de Huelva, Antonio González, acude hoy a la reunión de los presidentes homónimos de todas las capitales andaluza, en la que se tendrá un primer encuentro para abordar la próxima Semana Santa dentro de la situación de pandemia que se está viviendo.

Antonio González lleva a la reunión la idea que “sí puede haber procesiones en las calles aunque con determinados condicionantes, hay que ser optimistas para que las imágenes puedan salir a la calle, para que los devotos les recen”, dice.

El presidente de los cofrades onubenses sabe de que no es fácil pero que sí puede ser posible que estén en la calle las cofradías, “se puede hacer de muchas maneras, no hay que pensar en los pasos y sí en unas andas para llevar las imágenes”. De esta forma apunta a que no tendrían el problema de los 30 o 60 costaleros que van debajo de un paso. “Los nazarenos -añade- van tapados y los ciriales y otros servidores pues irían con sus mascarillas”.

Entiende que “lo que no se puede es no sacar las imágenes la próxima Semana Santa”, pero deja igualmente claro que “por encima de todo está la salud de las personas”. Así dice que “esta propuesta sería viable en escenarios en los que estamos viendo que hay comuniones, bautizos, celebraciones, y habrá fútbol”.

Defiende el hecho de que las imágenes además del culto en sus iglesias están para el culto público, “esa es la razón de ser de las hermandades que se convierten en cofradía, es la piedad popular en la calle”. Una iniciativa que de ser viable “deberá contar siempre con la autorización eclesiástica, así como la sanitaria y de las autoridades locales responsables también de las actividades que se realizan en la calle”.

Una celebración de la Semana Santa en la calle distinta a las vividas hasta ahora y adaptada al momento en el que nos encontramos. “Nos tendremos que dejar de costeros y llevar las imágenes en unas andas como en otros momentos del año salen a la calle”, señala.

Lo argumenta también como una forma de que vuelva la vida en las hermandades, y también los ingresos económicos con sus papeletas de sitio, la Carrera Oficial, “y la ciudad mantener abierta la hostelería que tan mal lo están pasando”.

Antonio González asegura que las hermandades tendrán que hacer un esfuerzo en cuanto a los cambios que sean necesarios introducir, “como en itinerarios, horarios o incluso de una Carrera Oficial que se plantearía como alternativa, con la instalación de sillas con las distancias sociales y si es necesarios pues tendría que llegar hasta la Casa Colón”.

Esta es la propuesta que el presidente del Consejo lleva hoy a Antequera y en la que destaca que “en todo momento será necesario contar con las autoridades locales y con las fuerzas de seguridad para mantener las medidas de distanciamiento social que hoy existen”.

E, igualmente, aboga por concienciar a los ciudadanos, “de la misma manera ocurre en los colegios, supermercados o en enero pasará en los estadios”. Se pregunta que en esta circunstancia “¿por qué no puede haber la salida de las cofradías, pero de otra manera a la que estamos acostumbrados y que tengamos que adaptarnos?”.

Antonio González señala que “nosotros vamos a estar siempre atentos a lo que marquen las autoridades sanitarias, porque nos preocupa la salud de todos, pero si estamos en un escenario mejor que el del año pasado debemos tener una alternativa y está es la que plantearé a todos los presidentes de los consejos”.

Antonio González espera que esta propuesta que defenderá hoy en Antequera salga adelante para poder ir trabajando sobre la idea, “atendiendo siempre a la evolución de la pandemia y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias”.

Espera poder trasmitir esta propuesta también a los presidentes de los consejos de hermandades existentes en la provincia.