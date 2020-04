Preludio de un pregón de Clotilde Vázquez que no pudo ser en Nerva

A estas horas, aún podrían estar sonando los ecos del pregón ofrecido por Clotilde Vázquez a los devotos del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor en Nerva. También estarían resonando los sones de las marchas procesionales interpretadas por la agrupación musical Villa de Nerva. Pero nada de esto ha sido posible.

Sin embargo, una primavera volverá a florecer el próximo año. Y a buen seguro que, el brillante, pero humilde anuncio que la pregonera nervense iba a hacer de la Semana Santa de su pueblo, lo hará para regocijo de todos los que la esperaran con paciencia y resignación.

En su cuenta de Facebook, a modo de preludio de pregón, Cloti, como la conocen todos en Nerva, escribe: “Hoy no ha sido un día fácil. Hoy tendría que haber estado presentando mi pregón en la parroquia, ante la Hermandad, ante mi gente, familiares, amigos y cofrades, ante nuestras veneradas imágenes. Ese pregón que con tanta emoción y entrega fui componiendo para que fuera la cruz de guía que abriera paso a nuestra Semana Santa”.

Pero no ha podido ser. El estado de alarma en el que se encuentra España desde hace dos semanas a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, COVID19, nos tiene enclaustrados en nuestros hogares como medida de prevención decretada por las autoridades para evitar el contagio.

“Una maldita guerra se ha impuesto en nuestras vidas y solo nos queda cumplir con nuestro deber, que no es otro que quedarnos en casa y encomendamos al Nazareno y a nuestra Señora para que esto pase pronto y de la mejor manera posible”, comenta.

Cloti confiesa creer en Dios y en la Ciencia, “porque para nada son incompatibles pese a todas las voces que se alzan, y parece que en estos días aún más, en un ataque cínico y falto de respeto a las personas que así sentimos”.

La pregonera que no ha podido ofrecer su anuncio de Semana Santa en su pueblo, pero que ya tiene su sitio reservado para el próximo año por estas mismas fechas cree en la ciencia y confía firmemente en que “se encontrará el medio de combatir este mal y será la ciencia la encargada de hacerlo como son los encargados de atendernos en los hospitales saturados hoy mil veces más que nunca”; pero también cree en Dios y en nuestro señor Jesucristo nacido de María, por la cual siente verdadera devoción.

“No puedo creer que de esta no salgamos siendo más tolerantes y respetuosos con el sentir de cada cual, porque entonces, si en tan duros momentos no aprendemos, no aprenderemos nunca”.

Fue un día raro, diferente, y sin duda será una Semana Santa rara y diferente, pero Cloti está segura de que esta situación servirá para coger fuerzas y volver renovados.

“Ojalá que también está Hermandad salga fortalecida y cuando la primera luna llena de la próxima primavera llegue podamos disfrutar intensamente de nuestros pasos en la calle, de esos costaleros renovados en ilusiones a una sola voz, la de su capataz, sabedores de que su esfuerzo es imprescindible para hacer ese camino".

"Juventud poderosa, fuerte y competente, que a mí pueblo no le falta, hagamos de la Semana Santa del 2021 gala de ese espíritu nervense, entregado y capaz de resurgir como el ave Fénix, que todos en esta tierra llevamos dentro. Os emplazo para entonces y estaré orgullosísima de ser LA PREGONERA”, asegura.

Al escrito publicado por Cloti en su perfil de Facebook se han asomado muchos devotos para agradecer sus emotivas palabras y darle ánimo y fuerza para afrontar la situación.

Entre estas personas se encuentran la hermana mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Madre María Santísima del Mayor Dolor, Rocío Domínguez, quien, entre lágrimas cargadas de emoción y un nudo en la garganta, solo puede agradecer este preludio de pregón, aunque se tenga que esperar un año para disfrutarlo.“Sólo puedo darte las gracias, gracias por decir sí, gracias por recibirnos con los brazos abiertos y esa gran humildad que envuelve tu gran corazón. Deseando de que llegue ese gran día para escuchar tu palabras llenas de fe".

El cura nervense Antonio Fidalgo, que también tuvo oportunidad de pregonar la Semana Santa de su pueblo, ahora de misiones en Perú, también ha agradecido las palabras “hermosas” de Cloti . “Te felicito y comparto contigo la confianza en la ciencia y la fe en Jesús y María".