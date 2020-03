Nerva se queda sin procesiones la próxima Semana Santa por falta de costaleros

Nerva no tendrá Estación de Penitencia la próxima Semana Santa. La decisión es irrevocable. No hay marcha atrás. Lo acaban de hacer público la hermana mayor de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, Rocío Domínguez, y su teniente de hermano mayor, Cristobal Valverde, en declaraciones a la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva. La falta de costaleros es la causa principal.

Domínguez y Valverde aseguran que no cuentan con el número suficiente de costaleros para sacar adelante los pasos los próximos Jueves y Viernes Santos. Hasta última hora han estado retrasando la decisión, pero ya no les ha quedado más remedio que anunciar la decisión ante la falta de costaleros. “Esto se veía venir desde hace años. El año pasado ya pasamos por una situación similar y logramos sacar los pasos a la calle gracias a una donación anónima con la que se pagó a costaleros venidos de fuera. Y este año no vamos a caer en el mismo error”, comentan.

Al último llamamiento realizado por la Hermandad a sus costaleros para comenzar con los ensayos respondieron cuatro por cada uno de los pasos con los que cuentan. “Así no podemos seguir. No podemos arriesgarnos a salir sin ensayar. La decisión ha sido muy dolorosa y difícil de tomar pero no vamos a poner riesgo a los pocos costaleros que estén dispuestos a salir, ni vamos a permitir tirar el alto coste económico que supondría seguir adelante con algo que no va a salir”, aseguran.

La Hermandad tiene previsto organizar un acto especial para el Jueves Santo en el que esperan contar con el acompañamiento musical de la Banda de Música Villa de Nerva, en caso de que no les salga ninguna procesión en otro lugar. Los pasos del Gran Poder y la Virgen del Mayor Dolor no se montarán, pero la puertas de la iglesia se abrirán de par en par para que sus devotos puedan rezar ante las Imágenes Titulares, vestidas para la ocasión, a ras de suelo. “La Semana Santa no son solo las procesiones de los pasos por las calles”.

A excepción de fuerza mayor, como ha sido el caso de las inclemencias meteorológicas, esta será la primera vez, desde que se recuperaran las procesiones de Semana Santa en Nerva a mediado de la década de los 80 del siglo pasado, en la que los pasos se queden en la iglesia sin llevar a cabo su tradicional Estación de Penitencia. Tanto la hermana mayor como su teniente de hermano mayor no han podido ocultar su desolación e impotencia ante la decisión tomada y esperan que suponga un punto de inflexión. “Esperamos que está decisión dolorosa y difícil de tomar nos haga reflexionar a todos y podamos contar de nuevo con nuestra Estación de Penitencia el año que viene”, concluyen.

El resto de actos litúrgicos y celebraciones religiosas continúan con la programación establecida, incluido el VI Certamen de Música Cofrade “Jesús del Gran Poder” previsto para el sábado 21 de marzo en el teatro a partir de las 20:30 horas en el que participarán: la Asociación Cultural Flamenca de Nerva, “Charo” Sánchez y Juan Tejada; la Escuela de Baile de Ana Juárez; la Banda de Cornetas y Tambores de Aracena; la Agrupación Musical Cristo de la Misericordia de Lepe; y la Banda de Música Villa de Nerva. También se llevará a cabo el XXIV Pregón de la Semana Santa de Nerva que ofrecerá el 28 de marzo Cloti Vázquez.