Detrás de la decisión sobre el Domingo de Ramos en Huelva: no hubo "petición formal" de adelanto al obispo

Durante la procesión del Señor de la Vera+Cruz, en la tarde del Sábado de Pasión, se habló de la posibilidad de adelantar a la mañana la jornada del Domingo de Ramos en Huelva. Fueron horas tensas debido a que la previsión meteorológica apuntaba entonces que las lluvias comenzarían por la noche en la capital onubense. La opción nació de un estudio que estaba llevando a cabo el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, puesto que eran muchos los aspectos que habría que tratar para poder realizar el adelanto horario, desde la Misa de Palmas que se desarrolla en los templos de la ciudad, hasta la disponibilidad de los cuerpos de seguridad, bandas de música, cuadrillas y hermanos. Las hermandades estudiaban esa posibilidad. Estaba encima de la mesa. Y desde el Obispado se llegó a apuntar extraoficialmente que esa posibilidad sería inviable, en caso de plantearse, por no ser compatible con la liturgia del Domingo de Ramos. De hecho, no llegó a haber petición expresa formal para ese adelanto de los desfiles procesionales.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, lo ha querido aclarar este domingo para que no haya dudas: "Desde el Obispado no se han suspendido las procesiones del Domingo de Ramos durante la mañana, ya que no se había realizado una petición oficial porque las previsiones meteorológicas no estaban a favor".

"Desde el Consejo", ha explicado González, "estudiamos la posibilidad de adelantar las procesiones con la idea de que cuando empezaran las lluvias, las hermandades pudiesen estar recogidas en sus templos, teniendo en cuenta las celebraciones litúrgicas, la disponibilidad de las bandas, cuadrillas, hermanos y también la del cuerpo de Policía Local, que es indispensable en Semana Santa".

El presidente del Consejo de Hermandades ha aclarado a Huelva Información que era "un planteamiento que no se había formalizado, ya que con el último parte meteorológico, las lluvias llegarían a Huelva en torno a las 18:00, impidiendo así que las procesiones pudiesen salir con cambio de horario", ha añadido.

Se ha calificado como un intento de salvar la jornada que no llegó como petición formal al Obispado de Huelva debido a las condiciones meteorológicas que se esperaban durante la tarde. "A las nueve de la noche vimos la imposibilidad de llevar a cabo estos cambios, ya que no pudimos dar una respuesta definitiva debido a la inestabilidad del tiempo".

Fuentes del Obispado de Huelva han declarado que "durante la tarde se plantea la posibilidad de adelantar la jornada y desde el Obispado se pide que se prioricen las celebraciones litúrgicas del Domingo de Ramos". "El obispo, Santiago Gómez, no ha desautorizado el adelantamiento de horarios, ya que no ha existido petición formal desde el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva", han recalcado.

En el comunicado han explicado que "ante la posibilidad de lluvia durante el Domingo de Ramos y el Triduo Santo en nuestra provincia, exhortamos a los párrocos y Hermandades que prioricen las celebraciones litúrgicas, dada la importancia de la Misa del Domingo de Ramos y el Triduo Santo, pedimos que la organización de los cortejos procesionales en los templos no alteren los horarios ni el ritmo propio de las celebraciones litúrgicas más importantes del año cristiano y recordamos que se deben observar las normas litúrgicas tal y como las recoge el Calendario Litúrgico de la Conferencia Episcopal Española y las rúbricas de los rituales".

El presidente del Consejo se ha reiterado en que "lo último que haríamos es entorpecer las funciones religiosas, nosotros somos iglesia".

Por otro lado, la celebración simultánea del partido entre el Recreativo de Huelva y la AD Mérida y la Copa de la Reina de Baloncesto comprometía la presencia policial ante tantos eventos. Además, las previsiones meteorológicas apuntan a que la probabilidad de chubascos se incremente conforme avance la tarde. La Hermandad de la Borriquita y La Cena ya han cancelado sus salidas procesionales debido a la previsión de esta tarde. Un Domingo de Ramos empañado por la lluvia que se espera a lo largo del día.