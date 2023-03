Jeromo Segura promete sorprender en la XXIX Exaltación de la Saeta

La Semana Santa se abre paso durante la cuaresma con ‘La exaltación de la saeta de Huelva’ que tendrá lugar el jueves 16 en la Parroquia de la Purísima Concepción a las 21:00 y cuenta, en esta ocasión, con la participación de la hermandad del Nazareno con motivo de la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura. El cantaor onubense, Jeromo Segura, será el encargado de poner la voz artística en el acto como saetero. El artista le confía al periodista Eduardo Sugrañes la intervención literaria y la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, dirigida por Francisco de la Poza, acompañará el acto con la interpretación de varias marchas dedicadas a los titulares de la hermandad. Este año se esperan numerosas sorpresas, entre ellas, la presencia del guitarrista Álvaro Mora, ganador del Bordón Minero, que tocará la marcha ‘Mi Amargura’.

Se ha presentado esta vigesimonovena edición organizada tradicionalmente por el Corte Inglés y Huelva Información en una charla con la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el párroco de la Concepción, Carlos Javier Rodríguez Parra; el director del diario Huelva Información, Javier Ronchel; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González García; en representación de la hermandad del Nazareno, Juan José Jiménez Hernández y moderada por el director de El Corte Ingles, Manuel Vargas López. Además, han estado presentes en el acto los participantes en Exaltación de la saeta, el saetero, Jeromo Segura; el director de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, Francisco Andrés de la Poza y el encargado de la intervención literaria, Eduardo Sugrañes.

El saetero ha comenzado destacando que “para mi es todo un honor ser el exaltador de este año porque soy un enamorado de todo lo que tiene que ver con la cultura de mi tierra y la Semana Santa es algo que he vivido desde la infancia”. “Me gusta ver las hermandades en los rinconcitos, donde hay menos gente, y cuando veo pasar a la imagen y me pellizca, voy afinando hasta ponerme delante del paso donde me espera mi familia”, añade del cantaor.

El alcalde de Huelva ha reconocido que “Jeromo, un primer figura del flamenco, que canta a rabiar y que lo hace de corazón seguro que va a hacer honor a la saeta en este acto tan especial”. También ha explicado la grandeza y la forma en la que los onubenses viven sus tradiciones “la Semana Santa es una época donde salimos y confesamos nuestra fe en la que Huelva pone todo su corazón”.

Este año la Exaltación de la Saeta tendrá novedades en el aspecto musical, Jeromo Segura ha desvelado que “hay un tema nuevo que aquí no se ha hecho nunca del maestro José Miguel Évora, escrito con un respeto y una calidad increíble. Después de 23 años de carrera no he escuchado nada igual. Estaba en la duda, pero vamos lo estrenar el tema el próximo jueves. También contaremos con la presencia de mi querido guitarrista Álvaro Mora que derrocha arte por los cuatro costados”. El evento estará acompañado por la Banda Sinfónica Municipal, su director ha querido señalar que “la banda interpretará tres marchas con mucha ilusión en un entorno mágico en el que disfrutan año tras año”.

El director del diario Huelva Información, una de las empresas organizadoras del evento, ha afirmado que “la exaltación llega de la mano de El Corte Inglés en un año muy especial para el periódico en el que cumplimos 40 años. Es una ocasión señalada para nosotros por la presencia de nuestra querida hermandad del Nazareno que está muy vinculada a la exaltación y que ya nos acompañó en la primera edición, volviendo a hacerlo este año con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen de la Amargura. Además, tenemos un primera figura como Jeromo Segura que está preparando algo rompedor y estamos seguros de que todo el que acuda a la Exaltación saldrá encantado”. Gabriel Cruz ha reconocido que “Huelva Información junto al Corte Inglés lleva treinta años mostrando su compromiso real con la Semana Santa onubense saliendo de la inmediatez y organizando este tipo de eventos”.

Por otro lado, el representante de la hermandad del Nazareno ha agradecido la oportunidad de acoger la Exaltación de la Saeta en este año tan importante. “Estamos preparándonos para la celebración la Semana Santa en nuestro culto de regla y para la Coronación de María Santísima de la Amargura. Jeromo podrá hacerle la plegaria los titulares de nuestra hermandad que seguro que nos va a herir el alma como buen saetero”. El párroco de la Concepción ha continuado reiterando el ofrecimiento de la Parroquia de la Concepción para posibles eventos. Además ha felicitado a las entidades organizadoras “con el fin promover este tipo de actos porque según el dicho de la iglesia ‘quien canta, ora dos veces’ y el amor por la pasión del Señor se expresa a través de este cante y compartiendo nuestra propia esencia y naturaleza”.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González García, ha dado la enhorabuena al Corte Inglés, al diario Huelva Información y al Ayuntamiento por la organización de este acto tan mágico en la ciudad. “Se ha convertido en algo completamente esencial para la Semana Santa de Huelva y este año cuenta con la presencia de un artista de primera categoría como es Jeromo Segura que está preparando algo espectacular. Además, coincide con la gran interpretación de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y con la voz literaria de Eduardo Sugrañes, un cóctel perfecto”.

El evento señalado en el calendario cofrade de Huelva se ha convertido en una tradición donde poner en valor la saeta en un espacio como la Parroquia de la Purísima Concepción y con la hermandad del Nazareno como protagonista.