El Resucitado y la reforma de los estatutos del Consejo

El Resucitado y el Consejo

La renovación de los estatutos continúa siendo una prioridad, no hay que olvidar que existe una obligación por parte de todas las hermandades -y de los consejos también- de renovación de sus estatutos para adaptarse a las nuevas normas diocesanas, en las que tuvo un papel destacado José Manuel Barral, quien está ahora al frente de la dirección espiritual del Consejo. Ocurre que esto de los estatutos se dilata por un tiempo que se excede. Todo continúa en la incorporación del Resucitado.

Lo cierto es que de estar tiene que estar, porque son unos estatutos de hermandades de Semana Santa y, además, es una indicación del obispo. Así que esto no es que los hermanos mayores quieran, es que tiene que ser. En el Resucitado deben también tener claro que no es que quieran estar con la condición de hacer carrera oficial; es que deben estar. El cómo procesionar no es la cuestión. Si esto se entiende así, seguro que todo irá más ligero. Y, sino, pues a mirar lo que votaron los hermanos mayores y a cerrar este largo capítulo estatutario.

Las Ánimas Benditas

De nuevo vuelve a sorprender la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y Ánimas Benditas con los cultos programados para la fiesta de los Fieles Difuntos. Este es un tiempo que entre tanto Halloween hay que aplaudir iniciativas como estas.

La Virgen del Amor

El rosario vespertino de la Virgen del Amor por las calles de la barriada de El Polvorín y Huerta Mena resultó todo un éxito. Como siempre hace la Hermandad de las Tres Caídas, con una magnífica organización en todo y la Señora iba deslumbrante de belleza con el cielo de Huelva por palio.

Pregonero del Patrón

El tiempo corre y se van conociendo nombres de pregoneros. El que abrirá la senda será Manuel Correa, que ha sido el designado para pregonar al SantoPatrónSan Sebastián. Enero ya está a la vuelta.