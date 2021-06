Modesto Ferández Jurado: “Apoyo a las hermandades de Huelva, con ideas a debatir y sumar en beneficio de todos”

Modesto Fernández Jurado presenta su candidatura al Consejo, donde ya estuvo al frente en dos periodos de mandatos de 2004 a 2012

-¿Qué le mueve a presentar su candidatura, después de haber estado dos mandatos antes?

-Me ha movido el que muchos cofrades de a pie siendo consciente que no votan, me han hecho ver, quizás, que hay mucho por mejorar. Y se puede aportar la experiencia necesaria para intentar devolver a la institución el papel de implicación con la sociedad onubense.

-¿Cuáles son las claves de su programa para los próximos cuatro años en el Consejo?

-La clave más importante es no ofrecer y prometer cosas que son irrealizables en estos momentos. Vamos a ofrecer un apoyo constante a las hermandades desde un Consejo cuyo pleno no sea solamente un lugar donde sólo se vaya a recibir dinero, que también, queremos que se hagan propuestas que se debatan y puedan sumar en beneficio de nuestra celebración. Y recuperar el prestigio y las relaciones con otras instituciones.

-¿Cómo es el equipo de gobierno que presenta a estas elecciones? ¿Cómo lo definiría?

-Llevo un equipo multidisciplinar donde cada uno se ha elegido por sus características profesionales y el conocimiento cofrade para que cada miembro de esta junta de gobierno no sea un simple nombre y no participe en el área que le sea asignada. Desde profesionales del derecho en activo a personas acostumbradas a tratar con empresas de relieve en el tejido productivo de la ciudad. Tenemos un historiador, un jefe de cocina que ahora marcha a Cataluña para dirigir un campamento de formación en cocina, expertos en contabilidad y otros perfiles como un guardia civil dedicado a temas de inmigración. Creo que es un gran equipo que además ha trabajado en distintas hermandades.

-¿Cómo afrontar aspectos como la cuestión pendiente de los palcos? ¿Y sus lineas económicas?

-Con respecto a los palcos cobrados y no utilizados, por la suspensión de la Semana Santa: Primero habría informado de forma clara lo que haríamos. Evidentemente se darían opciones como la de devolver el dinero, con nuestra gestión hubiese sido posible. Otra opción es que el abonado tuviese la certeza de contar con el palco abonado para la Semana Santa del 2022. Desde luego no amenazando que aquellos que quisieran el dinero perderían el palco, eso nunca. Nuestra gestión pasa obligatoriamente por tener presupuestos anuales que deberán ser aprobados por el pleno y se seguirán siempre las líneas presupuestarias. Una liquidación que no se apoya en un presupuesto puede inducir a equívocos. No conozco institución, organismo ni empresa que no actúe con presupuestos aprobados. He de decir y remarcar de forma clara y contundente que, si presido el Consejo, las hermandades recibirán la misma cantidad que reciben ahora. No tendría sentido ni lógica que a mismos ingresos no se diese la misma cuantía, pero siempre con la aprobación del pleno, no por decisión de la junta de gobierno o del presidente. Tendremos muy presente tanto el apartado social como el cultural ya que son pilares fundamentales en nuestro proyecto.

-Sigue pendiente los estatutos, con aspectos como el Resucitado o la Carrera Oficial en la Madrugada.

-Los estatutos, es cierto, que están pendientes, ya lo intenté y aunque los que presenté después de un trabajo muy serio de juristas y de comisiones de trabajo formadas por hermanos mayores y corregidos y aprobados por el Obispado, fueron rechazados por el pleno de hermanos mayores. En tiempo reciente creo que, en 2017, fueron de nuevo rechazados, al parecer, porque en uno de sus artículos se recogía que la figura del presidente podría llegar a ser vitalicia. Digo al parecer porque no he leído el texto. Soy absolutamente partidario de la entrada del Resucitado por lo que representa para los cristianos. Es cierto que hay que buscarle un hueco jurídicamente correcto y siempre con las directrices de nuestro obispo. Hay que afrontar este asunto con responsabilidad. Se conoce que alguna asociación ya hermandad más pronto que tarde llamará para entrar en el Consejo.En cuanto a la Madrugá me remito a los estatutos vigentes y si hay que sentarse con la hermandad que realiza su estación de penitencia en esa jornada, nos sentaremos y estoy seguro que llegaremos a un punto en común pero no haremos un artículo especial para nadie.

-La sede del Consejo de Hermandades continúa cerrada, ¿cuál es su proyecto?

-Debo aclarar que en mi mandato funcionaba con algún problema que se arregló. En esa sede se presentaron pregoneros, carteles, discos y sobretodo, muchos recuerdan los plenos del Consejo celebrados en esa sede. Hemos perdido nueve años y hay que recuperarlos, pero no vamos a vender humo desde nuestra candidatura. Ya se nos prometió el cuartel de la policía en el Paseo Santa Fé y nada, o el Estela Mari y nada, igual que se nos anunció un columbario. Es decir, queremos una sede importante a la altura de las sedes de otras localidades. El no tener una sede digna nos impide el poder celebrar reuniones con presidentes y organizar jornadas de trabajo. Queremos o construir o encontrar un edificio singular para tener una verdadera sede, eso lleva tiempo y la implicación de otras instituciones y empresas. De momento buscaremos unas oficinas que sean de referencia. Si existiese, por ejemplo, los abonados de los palcos hubiesen tenido donde acudir. Tendremos una sede importante en un tiempo que espero sea corto.