El valor de los detalles

La igualdad equilibra. La economía no es determinante en el grupo IV, como pudo comprobar hace una semana el Cartagena en el Nuevo Colombino. Es una de las consignas claras que trata de imponer José María Salmerón ante la salida ante un nuevo coco de la categoría. El Real Murcia, el otro gran favorito junto al Cartagena, espera en su campo a los albiazules, donde se jugará "un partido atractivo con mucha afición en las gradas como nos sucede a nosotros en el Colombino". Pese a la inversión realizada en verano, sorprende que el Murcia lleve tres partidos sin ver puerta. Para Salmerón es otro ejemplo más de que "no es un problema del Real Murcia, sino de cualquier equipo del grupo IV. Es una tónica muy general con muchos empates a cero y muchos resultados por la mínima. Demuestra que hay una gran igualdad más allá de los presupuestos que hay. En este grupo no hay nadie como el Real Madrid ni el Barcelona. Cualquiera puede ganar y por eso vamos a por los tres puntos".

En la Nueva Condomina espera "un partido con alternancias. Ellos al estar en su casa tendrán un comienzo fuerte hasta que se alcance un nivel en el que tengamos la pelota y podamos madurar el partido. El Murcia arriba tiene un gran potencial aunque no haya marcado con jugadores para desequilibrar como nosotras. Espero que no cometamos errores para conseguir esos tres puntos".

"Será un partido muy especial. Por allí fui feliz en lo deportivo, aunque no en lo institucional"

El conjunto pimentonero tiene metas altas esta campaña porque "ha declarado públicamente que tiene que ser primero sí o sí, que es una presión añadida. Tiene mucho potencial para estar arriba. Durante todo el año pasan muchas cosas como le pasó al UCAM el año pasado y no se metió".

Salmerón regresa a la Nueva Condomina, donde hace unos meses rozó el ascenso a Segunda. Por ello será "un partido especial" porque "allí pasé un año extraordinario alrededor de lo que es el equipo que siempre los recordaré. Fui feliz en lo deportivo y no tanto en lo institucional. Me quedo con lo positivo y esa gran afición". De su etapa todavía quedan "bastantes jugadores, pero han cambiado muchas cosas. Es un equipo fuerte, que ha gastado mucho dinero y que tiene un gran potencial. Es un rival que no sólo quiere jugar la fase de ascenso sino hacerlo como primero".

Tras un inicio espectacular, el pasado no cuenta para el técnico onubense sino "lo que viene. Vamos con la intención de ganar sin mirar lo que hemos sumado en las jornadas anteriores". De su equipo reconoce que "me está sorprendiendo mucho el nivel de nuestro equipo. Individualmente lo sabía, pero tenemos todavía mucho margen de mejora que se consigue poco a poco hasta alcanzar nuestro mejor nivel en los momentos más determinantes. Seremos mejor equipo con balón y sin él".

Asume que le ha faltado algo de regularidad, si bien "no somos tan montaña rusa como parece porque no tuvimos grandes dificultades. Hay circunstancias que mejorar porque estamos en el comienzo de la liga. A veces si juegas muy bien la primera parte puedes perder el partido en la segunda porque te desgastas. Queremos ser regulares dentro de un partido. En esta categoría nadie te domina los 90 minutos. Los únicos equipos que conozco capaces de hacer eso durante un partido completo son el Madrid y el Barcelona. Hay que trabajar para que los buenos momentos en lugar de 5 minutos sean 20". Eso sí, defiende que "ningún equipo avasalla a nadie en esta categoría, pero si tenemos siete puntos es porque los hemos merecido porque ninguno de los rivales ha sido superior a nosotros en el cómputo general de los partidos".