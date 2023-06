El héroe del último ascenso del Recre en Huelva avisa: "La afición es la leche"

Han pasado más de 20 años desde aquella tarde y casi podría revivir el partido por completo en su cabeza. El Recre salió de inicio con César; Galán, Loren, Iker Begoña, Espinola; Cheli (Morán, 53’), Óscar, Soriano, Benítez; Antoñito (Epitié, 75’) y Raúl Molina (David, 64’). Marcó Calle a los 8 minutos y el Decano igualó antes del descanso. Ya en la segunda mitad un penalti hizo historia 24 años después. El Recre volvía a Primera por segunda vez.

Fernando Soriano tenía poco más de 20 años, llegaba procedente de la cantera del Zaragoza y vivía su primera experiencia fuera de casa. Suyos fueron los dos goles con los que el equipo de Lucas Alcaraz levantó el tanto inicial de Antonio Calle para los xerecistas. “Fue increíble. He ascendido cuatro veces en mi carrera pero aquella fue muy especial”, recuerda quien ahora ejerce de director deportivo.

El Recre no asciende en Huelva y con su afición desde que lo hizo a Primera allá por el año 2002. Entonces culminó una campaña de ensueño en un partido convertido en final con el Xerez en Huelva. Las similitudes con el de este domingo son muchas: vida o muerte. Quien gane sube. El empate vale a los recreativistas.

Aquella tarde de mayo fue muy intensa. Desde dos horas antes “había 10.000 personas en los alrededores del estadio esperándonos para recibirnos. La ciudad vivió una semana de locura”. Fue tal la explosión albiazul que Soriano recuerda como “tuvieron que llevarnos concentrados a Isla Canela tres días porque no podíamos ni salir a la calle, la gente fue bestial”. La carrera de Fernando Soriano en Primera y Segunda fue prolífica, pero la primera vez es siempre la primera vez. “No la he podido olvidar. El Recre significó mucho en mi carrera, me marcó y siempre lo he seguido desde entonces”. El espigado centrocampista del doblete en el último ascenso siente “una enorme alegría” cuando ve que el equipo “vuelve poco a poco al lugar que merece. Me alegro por esa afición que es la leche”.

Fernando Soriano guarda como un tesoro "una caja de cada uno de los ascensos que he vivido". En la del Recre "la portada de Huelva Información con mi foto ocupa un lugar especial". Han pasado 20 años y todavía "me llegan recreativistas con la portada de aquel día para que se la firme".

Los días previos al partido del ascenso fueron “la hostia”. En la distancia valora que lo más importante ante este tipo de duelos es “saber gestionar bien el estado de ánimo”. Los futbolistas “no necesitan que los motives porque van sobrados y la ciudad se encarga de ello”. El esfuerzo debe estar en “saber calmar un poco los ánimos, tener claro el objetivo y controlar la ansiedad que pueda generar el ambiente”. Soriano echa la vista atrás para recordar aquel 19 de mayo: “Son tantos los momentos que tengo en la cabeza que sería imposible quedarse con ninguno. Es imborrable”. Admite que “no creo que sea nadie para dar consejos sobre cómo enfocar el partido”, si bien entiende que “es el momento de ser tu mismo, de hacer las cosas buenas que te han llevado a este momento y gestionar el estado de ánimo durante esos 90 minutos que te quedan”. El exalbiazul aprovecha para elogiar a Abel Gómez, un entrenador que “me gusta mucho y lo estuve siguiendo en el Rayo Majadahonda y ahora con el Recre”.