UCAM-Recre: una oportunidad para disparar las opciones de 'play off'

Lo que se presentaba como un tramo de incertidumbre para calibrar en qué medida este Recreativo sería realmente competitivo aparece ahora como una fase en la que meterse en una pelea para lo que parecía ya descartado. Es la realidad de este Tourmalet de claro acento murciano que además de ratificar la progresión albiazul le ha puesto sobre la mesa la oportunidad de desatar una guerra total en los puestos de play off. El tercer tramo de los cuatro de subida lo lleva hasta la Condomina (12:00), hasta Murcia, donde todavía no ha sido capaz de ganar nunca en Segunda B y que toma tintes de ocasión.

Si el Recre pretendía salir vivo de esta fase del campeonato, ahora su reto es hacerlo con tres plazas abiertas para la lucha. Su buen nivel de forma y las sensaciones de los últimos encuentros así lo validan. El Decano llega a la cita como quinto clasificado que se mide al segundo, al que tiene a cuatro puntos. Un zarpazo más metería al UCAM en la misma guerra de San Fernando y Melilla, lo que dispararía las posibilidades de todos ellos. Es una cuestión de simple probabilidad. Cuantas más plazas estén sin dueño, más opciones para los candidatos. Hasta ahí la contabilidad, luego la realidad del fútbol será la que dicte si el Decano aprovecha esa oportunidad o por el contrario cede una renta que puede ser casi definitiva con el UCAM. Y es que si ganar supone meterlo en tu guerra, perder sería casi despedirse con catorce jornadas por delante y siete puntos que con el goalaverage perdido serían ya tres partidos de renta para los murcianos. Demasiado para un equipo que pierde muy poco.

El choque será muy duro para los albiazules. No es cualquier rival. El UCAM no es un candidato al play off, lo es para ser primero. Es junto al Cartagena el equipo con mejor plantilla, más recursos y que tiene muy claro lo que quiere y como conseguirlo, Durante la semana estuvo en mente de todos los albiazules el partido en Cartagonova. El choque de mañana exigirá un nivel similar. Defensivamente le vale al Recre con calcar esa experiencia, pero además debe tener la capacidad de llegado el momento dar ese paso al frente ambicioso para dar un golpe. Salmerón lo sabe y ya vaticinó un partido a fuego lento en el que esperar el momento correcto. Su oponente no concederá un respiro. Es un equipo que juega al fútbol cuando tiene la oportunidad, pero que se pone el mono de trabajo cuando debe hacerlo. Responde en bloque y como individualidad según las necesidades. En Huelva en la primera vuelta lo sufrió el Decano en sus carnes, cuando una genialidad de Isi Ros le valió para llevarse los tres puntos. Nadie es segundo por casualidad y menos a estas alturas de la competición.

El UCAM no es un simple aspirante a jugar la fase de ascenso, sino a ser primero

Salmerón tiene a todos sus hombres disponibles para el choque. Sus 20 futbolistas están preparados para la contienda. El técnico los tiene enchufados al máximo. La racha de resultados recreativista ayuda y la buena mano del preparador hace el resto. La mayor deportiva del Recre es que tiene a día a 18 titulares en su convocatoria. Salmerón puede tocar lo que quiera en su equipo que le va a funcionar. Lo mismo deja fuera a Víctor Barroso que a Borja Díaz y los que entran cumplen o al revés. El caso más relevante lo mostró contra el Real Murcia cuando un fijo como Andrade ni jugó. Es una suerte y un problema para el técnico, pero también un arma importante al volverlo imprevisible para los rivales. Munitis no sabe qué Recre se va a encontrar y lo reconoce.

Si el Decano pretende ser el equipo de Cartagena parece que retornará a la fórmula con tres centrales fuera de casa. En ese escenario debería volver Andrade al once inicial para favorecer la profundidad de la banda izquierda mientras en la derecha habilitaría a Diego o Iago Díaz. En el centro reforzaría al equipo con la vuelta de Borja Díaz junto a Tropi y Llorente. Para el ataque le quedarían el ex del UCAM Quiles y Alberto Ródenas, lo que además permitiría al técnico tener un recurso de primer nivel como Caye o Ródenas en el banquillo para el momento preciso.

El nivel de juego de los recreativistas hace que Salmerón tenga a 18 titulares hoy en La Condomina

Si el Recre llega a la cita en el mejor momento de sus ya cuatro temporadas en Segunda B, su rival lo hace en un punto de duda. El Recre visita la Condomina con 23 de los últimos 30 puntos en su casillero. El Decano no pierde desde que lo hiciera en La Línea contra la Balona. Desde entonces su racha casi inmaculada lo ha convertido ya en un equipo aspirante a todo.

Los universitarios encadenan por primera vez dos jornadas consecutivas sin ganar. Empataron en su visita al Don Benito y cayeron derrotas frente al Cartagena en la jornada anterior en su propio campo. Una situación que les hace ceder distancias con respecto a la cabeza. Si el objetivo claro de los murcianos es pelear por la primera plaza, un tropiezo con el Decano le puede dejar el camino franco al Cartagena con una distancia cómoda para lograrlo. Es por ello que el UCAM no se puede permitir un resultado diferente a la victoria. Ni siquiera el empate parece una opción razonable para los de Munitis.