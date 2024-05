La Fundación Cepsa lanza los Premios Future for all para promover una transición ecológica "justa"

La Fundación Cepsa lanza la primera edición de los Premios Future for all para reconocer e impulsar proyectos transformadores que promuevan una transición ecológica "equilibrada e inclusiva creando oportunidades para los colectivos a los que se dirijan los proyectos". A estos galardones, cuyas inscripciones estarán abiertas desde el 7 de mayo hasta el 7 de junio, podrán optar tanto personas físicas como jurídicas, públicas o privadas -start ups, ONG, pymes, autónomos, fundaciones no corporativas, asociaciones, instituciones de enseñanza, centros educativos, etc.- con sede y actuación en España, según ha indicado en una nota.

La fundación valorará positivamente la escalabilidad y la madurez del proyecto, así como la viabilidad de su modelo de negocio. Asimismo, tendrá en cuenta los proyectos cuyos ejes estratégicos giren en torno a: acceso a energías renovables, economía circular, recuperación ambiental y reducción de residuos, movilidad, consumo responsable, formación para una economía ecológica justa, empleabilidad o innovación social.

El jurado estará formado por el Consejo Asesor de Fundación Cepsa y un miembro del Comité de Dirección de la compañía energética, quienes valorarán y deliberarán para elegir un máximo de tres proyectos. Los diez finalistas presentarán su iniciativa en una ceremonia de entrega que tendrá lugar en septiembre de este año.

La dotación total de los premios es de 120.000 euros a repartir entre los ganadores, con un premio mínimo garantizado de 40.000 euros. Además, Fundación Cepsa ofrecerá a las entidades ganadoras sesiones de mentoría como acompañamiento, con el apoyo de expertos, en función de sus necesidades para ayudarles a seguir escalando el impacto de su proyecto.

La directora general de Fundación Cepsa, Teresa Mañueco, ha destacado que tienen como objetivo "ser un motor y acelerador en el proceso de la transición ecológica justa e inclusiva y con los premios Future for all queremos reconocer e impulsar iniciativas que ayuden a las personas y al desarrollo de la sociedad".

Las entidades interesadas podrán presentar sus candidaturas del 7 de mayo al 7 de junio a través de la página web, en el apartado Premios Future for all, donde están disponibles los detalles de esta primera edición, así como las bases legales y los requisitos de participación. Asimismo, las organizaciones podrán inscribirse a las sesiones formativas online que se celebrarán los próximos días 26 y 30 de mayo, con el fin de informar acerca de todos los detalles de la convocatoria.