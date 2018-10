El sueño de David Segura se acerca más a una pesadilla

Cuando David Segura aceptó en el verano de 2017 la oferta del Recreativo seguro que no imaginaba que su concurso en Segunda División B iba a ser tan escaso. A pesar de que el hispalense llegaba a Huelva tras completar una magnífica campaña en el Cabecense y tras rechazar ofertas de filiales importantes, la competencia fue muy dura desde el inicio, ya que se encontró con Antonio Núñez, Antonio Domínguez, Santi Luque o Lazo en una plantilla con multitud de extremos. En pretemporada deslumbró con buenas actuaciones y se caracterizó por ser un jugador de banda con descaro y desborde, pero cuando llegó la competición apenas tuvo oportunidades y la falta de confianza terminó mermándole. El sevillano fue, de todos los jugadores que iniciaron la campaña, el que menos minutos sumó (486), superando solo a Antonio Domínguez, que se marchó en el mercado invernal; a Toni Segura y Natalio, que llegaron en enero; y a jugadores con licencia con el filial, como Víctor Barroso o Misffut.

La composición de la plantilla de esta campaña hacía presagiar que el extremo zurdo podría gozar de más oportunidades, pero nada más lejos de la realidad. Segura es el futbolista que menos minutos ha disputado hasta la fecha (sin contar a Lázaro, Mario Hernández o Ikwu, que aún no han debutado) y, además, todos esos minutos (14) los jugó en un mismo encuentro, el que el Recreativo jugó ante el Cartagena en el Nuevo Colombino.

Quizás el problema es que el hispalense dio el salto demasiado pronto. El Decano se había fijado en él para reforzar su filial en Tercera División , con miras a que terminara dando el salto al primer equipo, pero las ofertas de otros clubes hicieron que el Recreativo ofreciera al ex del Alcalá una plaza sub 23 en la primera plantilla recreativista. La consecuencia es que Segura no ha terminado de explotar en Huelva, aunque ha dado algunas pinceladas de sus capacidades y ha tenido buenas actuaciones en encuentros amistosos. El atacante se presentó en Mazagón con muchas ganas, pero parece que su sueño de jugar en Segunda División B se está tornando en pesadilla.