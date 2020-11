Una soledad desconocida para el Recreativo

Es larga la historia del Recreativo, la más larga del fútbol en España, pero aún hay situaciones por la que no ha pasado el Decano en sus casi 131 años de existencia. Una de ellas se vivirá el domingo ante la Balompédica Linense a partir de las 12:00. El encuentro se disputará sin público atendiendo a las imposiciones legales que ha instaurado la Junta de Andalucía, derivadas del estado de alarma a causa de la covid-19, y será la primera vez que el Recre salte al terreno de juego sin el apoyo de su afición.

Así, lo confirma Alejandro López, que asevera que en su trabajo documental acerca de tal acontecimiento no ha aparecido ningún partido en el que la afición recreativista haya tenido que quedarse fuera. Ni en El Velódromo, ni en el viejo Colombino ni en el Nuevo Colombino: “He repasado momentos difíciles, no he encontrado ningún partido con esta particularidad, la historia del Huelva Información de Medel, que es más completa en cuanto a crónicas que la posterior, la tengo más que trabajada desde hace años y no hay referencias a partido alguno sin público”.

El directivo del Trust también indica que, ni en los momentos sanitarios más complicados del primer cuarto del siglo XIX, se encuentran referencias a encuentros del Recreativo a puerta cerrada: “Reparando en mis recortes de hemeroteca todos los partidos jugados en el otoño-invierno de 1918, cuando la mal llamada gripe española azotó el país y, a pesar de los muchos muertos en Huelva, los partidos se jugaron con público”.

No pudo jugar en casa, pero sí al amparo de su afición el Decano cuando fue clausurado el viejo Colombino tras el encuentro entre el Recreativo y la Real Sociedad en la campaña 78/79. El equipo que entonces entrenaba Eusebio Ríos tuvo que desplazarse a Badajoz para jugar ante el Sevilla el primer derbi entre ambos clubes en la máxima categoría en el que el Recre actuaba como local, pero más de 3.000 aficionados del Decano pudieron disfrutar de la remontada y victoria albiazul (2-1) ante el cuadro nervionense.

Así, no hay encuentros oficiales en los que el Recreativo haya tenido que actuar en casa sin el calor de su público, pero sí que era una posibilidad que se ha venido gestando tras el empeoramiento de la situación sanitaria en España. De hecho, el Decano sí que ha actuado en pretemporada en un par de encuentros a puerta cerrada. Ningún seguidor albiazul pudo seguir la primera victoria albiazul de la precampaña ante el Betis Deportivo en Punta Umbría (2-0) ni tampoco el empate recreativista ante el Bollullos en la Ciudad Deportiva del Decano (2-2).

El Recre estará presencialmente solo, pero su actuación no pasará desapercibida. Los más de 7.000 socios del Decano seguirán el encuentro a través de la pequeña pantalla (Teleonuba y Footters), eso sí con la pena de no poder llevar en volandas a su equipo después de más de 130 años de un apoyo incondicional y modélico.