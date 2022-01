Toda una vida con el escudo del Recre bordado en el corazón

De antaño. Así es el sentimiento recreativista. Formar parte del equipo más antiguo del país es un privilegio del que pocas personas pueden presumir. Josefa es una de esas privilegiadas, que pudo vivir con el Recre toda su andadura por cada categoría desde que tenía 14 años.

Josefa Hernández Cabeza tiene 97 años y es recreativista, o como ella dice, “soy mucho del Recre”. Desde que era una adolescente lleva siguiendo al club allá por donde va y en la categoría en la que esté. Vive el sentimiento albiazul y siente al equipo como si de su familia se tratase, y es que verdaderamente es así, parte de su familia y se ha hecho con un hueco en su corazón.

La historia de Josefa con el Recreativo comenzó en el barrio de la Isla Chica (Huelva), un vecino suyo era el portero del antiguo estadio y la colaba para ver los partidos, se enamoró y desde entonces no ha parado se seguir al club albiazul. “Toda mi vida con el Recreativo”, así lo describe. Josefa se ha recorrido toda Andalucía con el Recre, el primer partido que vio fuera de Huelva fue en San Fernando, pero el lugar que mejor recuerda y más le gusta es Ceuta. Nunca se ha perdido ese viaje, para ella era una experiencia muy bonita porque los partidos allí se vivían de forma diferente. No había cánticos recreativistas ni se tocaban palmas, los marroquíes tocaban la música que ambientaba el encuentro.

“No me pesaban los viajes, de lo que me gustaba”. La que entonces tuviera 14 años, iba acompañada siempre de su hermana y su cuñado. Era una gran familia la que viajaba a ver al Recre en autobús, con una convivencia preciosa. “Nos llevábamos serpentina y cuando ganábamos la tirábamos, era muy feliz en esa época” cuenta la recreativista.

Los días de partido, Huelva se convertía en una feria. La zona en la que estaba el estadio se llenaba de recreativistas. “La primera vez que el Recre entró en Segunda cogíamos la merienda y nos íbamos al Higueral a ver al equipo entrar” confiesa Josefa orgullosa de haber vivido esos momentos.

Como futbolera, Josefa ha ido a ver a otros equipos como el Barcelona o el Madrid, pero asegura que “como yo veía a mi Recre nada. Esa alegría que hay y que yo sentía con el Decano no la he visto en ningún partido. Ojalá volviera a Segunda y después a Primera”.

Desde su juventud, ha compartido su amor por el Recre con su familia, tanto así, que su bisnieto Josué es su mayor aliado en los días de partido. Se vuelven la dupla perfecta para animar, abuela y bisnieto comparten la pasión por el fútbol y, en este caso, por el Recre. Josué siempre llama a su bisabuela para recordarle la hora del partido y que así ella pueda seguir al Decano desde su casa. Entre risas confiesa que “cuando va ganando me gusta verlo en la televisión y cuando va perdiendo prefiero por la radio, porque me altero mucho, pero no puedo perdérmelo nunca”. El ritual de Josefa es esencial antes de cada encuentro. En el salón de su casa tiene una mesa en la que, bajo el cristal, guarda estampas de los santos a los que ella le reza. En el pre-partido pide la victoria del Recreativo a cada uno y si, finalmente se cumple, vuelve a hacer ronda pero esta vez dando las gracias.

“Sería mi ilusión que el Recre volviera a Primera, aunque yo no lo viera, no solo por mí, sino por toda la gente que lo seguimos desde hace tantos años. Me gustaría conocerlo por lo menos en Segunda” afirma con lágrimas en los ojos la recreativista. Josefa ve la temporada con positividad, apunta que “vamos muy bien, no ha perdido todavía ni va a perder porque yo rezo mucho”.

Emoción y pasión por un escudo y unos colores con 97 años. Esto es el Recreativo, no un simple equipo de fútbol. Es una pasión, una familia, un sentimiento que con los años se va llenando de onubenses que quieren formar parte de la leyenda del Decano.