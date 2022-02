Previa: Recreativo-Conil | Cuenta atrás para el ascenso

La cuenta atrás está en marcha. Cuestión de tiempo y de seguir en la misma tónica de victorias. El objetivo a cumplir para el que el Recre de este año fue creado, está a unos metros, unos últimos escalones. El Nuevo Colombino recibe en esta ocasión al Conil a las 20:00. Esta jornada fue aplazada por varios casos positivos de covid en el conjunto gaditano, pero a este Recreativo no hay partido intersemanal que se le resista.

Diez son los puntos que tiene de ventaja el conjunto onubense sobre el segundo clasificado, el Utrera. Una temporada intachable, 1 derrota, 3 empates y 19 victorias. Con este colchón y con el Utrera atravesando una mala racha, el ascenso es cuestión de tiempo. El Leonardo Ramos fue testigo de la personalidad del Decano. El partido ante el Gerena en contra en el minuto 4, pero los de Gallego no se rindieron y supieron coger las riendas e imponerse al Gerena. Rubén Jurado empató el duelo encontrando el balón que parecía sin dueño en el área de Fermín. El inicio de la segunda parte desató la locura. La dejada de cabeza de Peter encontró a Adri Arjona que con una chilena perfecta anotó el 1-2. Cuando llegó el penalti favorable al equipo hispalense, la victoria quedó solo en manos de Rubén Gálvez. Pero ahí estuvo el gato de Aracena, que consiguió desviar el balón de Gabi, proclamando así el triunfo albiazul.

El Conil ocupa la octava posición en la tabla clasificatoria, con 32 puntos, es el único equipo que no ha perdido como local. 9 victorias, 5 empates y 8 derrotas es lo que el conjunto gaditano lleva cosechado en su andadura por la Tercera RFEF.

Vuelta al Nuevo Colombino, al templo. Es el momento de que el Recre muestre superioridad, que juegue con calma, que se luzca en el césped. El ascenso del Decano está firmado ganando los partidos en casa. Para este partido vuelve Juanjo Mateo, que ya cumplió con la sanción, además de los afectados por covid, que ya están recuperados. Podría ser Dani Sales una de las ausencias. El sevillano salió tocado de la rodilla en Gerena y arrastra algunas molestias. El resto están a disposición de Alberto Gallego para el choque.

A los albiazules no se les resiste ni un partido intersemanal y, a la afición tampoco. No importa la hora, la temperatura, siempre es el momento de empujar al Decano a orillas del Odiel. Equipo y afición llevan de la mano desde el inicio de la temporada y estando ya en la cuenta atrás, el recreativismo no abandona.