Alberto Gallego: "No debemos tener prisa, debemos disfrutar esto paso a paso"

Alberto Gallego mantiene su discurso de ir paso a paso y sin hacer cuentas más allá del próximo partido; el técnico está muy contento con la dinámica que tiene el Recreativo de Huelva y espera que siga creciendo este miércoles en el aplazado con el Conil (Nuevo Colombino, 20:00).

No cree que el equipo acuse cansancio por la acumulación de partidos: “Hay que mantener esa dinámica de confianza y a la vez mantener las piernas frescas para competir al mismo nivel; queremos hacer un encuentro competitivo y conseguir una nueva victoria”.

Para este choque podría recuperar a los jugadores ausentes en La Rinconada por covid, además de a Juanjo Mateo, que ya cumplió su partido de sanción: “Estamos mirando la convocatoria para ver con qué jugadores podemos contar. Dani Sales se retiró tocado ante el Gerena; ayer tenía molestias pero hoy ya está mejor, no es nada grave”.

La vuelta de Juanjo Mateo y el buen debut de Cancelo le generan un ‘bendito problema’ en el lateral derecho: “Los dos tienen espacio para crecer y se pueden complementar muy bien; son dos chicos humildes que entienden la competencia como algo sano y están a nuestra disposición; eso va a hacer crecer mucho el carril derecho”, asegura el técnico.

Desde el 6 de enero, cuando el Decano perdió con el Utrera, la dinámica de ambos equipos ha variado: “Ellos están en un bache, es difícil encontrarte a equipos fuertes como el Xerez CD y tener que ganar para estar arriba (el Utrera perdió el domingo por 1-0); es algo complicado pero nosotros lo hemos llevado mejor durante toda la temporada”.

Sigue sin hacer cuentas sobre un ascenso que cada día está más cerca: “Entiendo que la gente lo haga, la ilusión lleva a eso y cada vez queda menos, pero nosotros sólo tenemos en mente al Conil. No debemos tener prisa porque la temporada pasa muy rápida y esto que estamos viviendo no se vive muchas veces en el fútbol, debemos disfrutarlo paso a paso, sin prisas”.

Pese a que al Recreativo le restan seis partidos en casa, que en el Nuevo Colombino sólo se han escapado tres puntos, que el equipo es el mejor visitante… el entrenador albiazul no se fía. “Mira el Bayern de Munich, que parecía que tenía la liga ganada y pierde por 4-2 con el colista; no hay que pensar en las estadísticas porque cuando aflojas el nivel, te castigan”.

Ante el Gerena el Decano peleó hasta el final en un partido que si se pierde no hubiera sido un drama, pero mostró carácter. “No digo que el equipo se vaya a caer, porque esa mentalización que se vio el domingo la tenemos instaurada desde la primera jornada, sabemos que tenemos que ganar cada partido y no pensar en empatar en tal sitio o en la renta que llevamos… esas palabras no están en el vestuario y es clave para mantener la concentración, no hay nada más”.

El técnico reconoce que a veces cuesta mantener la concentración cuando la diferencia es tan grande. “El trabajo de un entrenador es observar al conjunto y también a los jugadores individualmente. La dinámica de la victoria es muy adictiva y a veces no hay que tocar nada ni decir nada. En otros escenarios, si la plantilla piensa que el trabajo ya está hecho o se relaja, sí que hay que hacer un trabajo mayor, pero nosotros tenemos mucha hambre, no especulamos y sólo pensamos en la victoria”.

Cambiar el sistema de juego es una opción para mantener activos a los jugadores en las próximas jornadas. “Hay un factor con el que la plantilla ha estado luchando todo el año y es la exigencia de ganar, la presión de ser siempre favoritos. Nuestros planteamientos son asociativos y es cierto que en algunos partidos se ha visto poco. Quiero ganar y a la vez ‘desnudar’ al rival como el otro día, con fases combinativas, jugando muy abiertos aunque sus dos contragolpes más peligrosos llegaron cuando estaban con 10 jugadores y cuando llevábamos 14 pases. El jugador cada vez tiene más confianza, el equipo tiene personalidad y seguro que va a ir a más en ese aspecto”.

El Recre volvió a los tres centrales ante el Gerena después de un par de encuentros en los que jugó sólo con dos. “A veces jugar con tres centrales es más ofensivo; lo miramos mucho en función de cómo estén los jugadores y también del rival. Es necesario que el equipo se enriquezca a nivel táctico, y se sientan cómodos con cualquier esquema”, analiza Alberto Gallego. “La apuesta por dos centrales no es por los jugadores que han llegado; ante el Xerez la probatura salió bien 20 minutos y otros 20 mal; cuando movimos esa pieza (cambio táctico) el equipo dijo ‘ya está’”.

Ante el Conil se presenta una buena oportunidad para que el equipo se dé una alegría y tenga un partido cómodo: “Me gustaría sentir mucho más esa superioridad (que el equipo muestra en los partidos), casi siempre hemos sido dominadores, pero me gustaría que jugáramos con más calma, tener más el balón”. “Jugamos ante un equipo que es el único que no ha perdido como local, que no tiene nada que perder (marcha 8º con 10 puntos de ventaja sobre la zona de descenso); su entrenador le dirá a sus jugadores ‘saquen lo mejor de ustedes y hagan su mejor fútbol’, y esos equipos son muy peligrosos, hay que tenerles respeto. Nosotros estamos bien a nivel de confianza, ganas, vestuario… y es difícil ponernos en problemas”, añade.

Por último, Gallego destaca que “el Conil tiene dos opciones, la que hacen todos los equipos aquí con un 5-4-1 en rombo, o apostar por su 4-2-3-1 con jugadores peligrosos como Heredia, Quintana, Solano… pueden hacer daño a cualquiera y debemos contrarrestarlo”.