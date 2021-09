La pretemporada albiazul se cierra hoy en Riotinto

El Decano le pondrá punto y final a la pretemporada hoy en Minas de Riotinto. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal "La Cuna del Fútbol" de la localidad minera a las 19:30. Esta será la última prueba del Recreativo antes del debut liguero previsto para el próximo domingo 12 de septiembre ante el Utrera.

El equipo de Juan Antonio Marín Gómez, Miri, militará durante la próxima temporada en la categoría Primera Andaluza. Este encuentro servirá al onubense para continuar adaptándose al césped artificial, una superficie que los hombres de Gallego se encontrarán en varias ocasiones durante la próxima temporada. Las sesiones de entrenamiento de esta semana han tenido lugar en en las instalaciones de Pérez Cubillas, para tener más tomas de contacto con este tipo de superficie.

La plantilla albiazul está dejando muy buenas sensaciones durante la pretemporada. Como el propio míster aseguró "estamos yendo de menos a más" y es una realidad. Tras el choque ante el Alosno comentó que "lo que podemos encontrar excepcional lo tenemos que convertir en rutina. No podemos engañar al jugador porque esto es lo que le vamos a exigir en competición y deben acostumbrarse". De los nueve partidos disputados hasta ahora, el Decano ha ganado seis, empatado dos y perdido sólo uno, ante un rival de superior categoría. El equipo está demostrando estar configurado por y para el ascenso.

Pablo Gallardo y Harri Hawkins volvieron al terreno de juego en el partido ante el Alosno CD, ambos ya están finalizando sus procesos de recuperación. Alberto Gallego cree que llegarán en buenas condiciones a la Liga, solo "les falta un poco de forma física". El que aún está lesionado es Pedro Pata, poco a poco mejora de una una microrotura en el semitendinoso, por lo que no se le espera en el césped del partido de hoy. Esta semana Enric Martínez se ha ejercitado con el grupo.

El ex entrenador de ambos clubes, Coradino de la Vega Guerrero realizará el saque de honor del partido. Las entradas para el choque se pueden adquirir en las taquillas desde las 11:00 hasta las 13:00, y volverán a abrirse una hora antes del partido. Tendrán un valor de cinco euros que deberá abonarse en efectivo.

El último partido ante el Alosno que disputó el Recreativo lo defendió sin problema alguno. Los tantos no pararon de anotarse en el marador albiazul desde el comienzo del encuentro. Lo estrenó Dani Sales, y tras él, fueron Juan Delgado (3), Perotti (3), Cristián Terán y Chendo los goleadores.

El equipo albiazul siguió las consignas del entrenador, sobre la presión tras pérdida, el juego por banda con centros laterales y buscando al delantero referencia. Gallego no relaja a sus pupilos ni en un solo partido, decidió usar el encuentro para seguir haciendo probaturas y darle minutos a todos los jugadores y descanso a los que más han actuado.

Para el míster no es suficiente el tiempo de pretemporada, “aún podríamos llegar en mejores condiciones al partido de Utrera. Busco que todo el equipo pueda entender lo que quiero y para eso necesitamos a los demás jugadores que aún no tienen tantos minutos como han podido jugar otros. El objetivo no es tener un equipo A y un equipo B, sino dos equipos A que puedan jugar a lo mismo”.