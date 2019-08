Gerard Vergé aporta juventud y talento a la plantilla del Recre

Juventud y talento. Gerard Vergé llega al Recreativo de Huelva con la ilusión de quien desea dar lo mejor de sí mismo. El jugador de 21 años ha firmado con el club después de estar varios días a prueba y tras demostrar su constancia tanto en los entrenamientos como en su estreno en Riotinto y también frente al San Roque de Lepe, donde anotó su primer tanto en el Trofeo La Bella y en el que dejó unas sensaciones más que positivas.

El que actualmente es el más joven de la plantilla se formó en la cantera del Nástic de Tarragona y también ha jugado en Almudevar, Monzón y Rapitenca, por lo que ahora llega al equipo recreativista para ocupar una de las fichas sub 23 al igual que los recién incorporados Gustavo Quezada, Miguel Cera y José Manuel Irizo, que aportan juventud a la plantilla.

Ilusionado, sonriente y con ganas de pisar de forma oficial el césped del Nuevo Colombino, Vergé fue presentado en rueda de prensa junto al presidente del club, Manolo Zambrano, quien explicó que “Gerard es un jugador que procede del Huesca y que ha jugado en el Nástic”. Durante las últimas semanas, y en palabras de Zambrano, “vino a las típicas pruebas de verano que se realizan a lo largo de la pretemporada y ha convencido a todo el mundo”. Asimismo, afirmó que “creo que los que habéis tenido la oportunidad de verlo en los diferentes partidos habéis salido con un buen sabor de boca”. En este sentido, Manolo Zambrano definió al catalán como “un jugador distinto a los demás porque juega de mediapunta o en banda y con futuro, por lo que pensamos en su incorporación rápidamente”.

Vergé tiene ficha con el filial y además jugará con el primer equipo, por lo que será una pieza clave en la plantilla que conforma poco a poco el Recreativo. Después de una semana a prueba, el hecho de llegar de esta forma al club es considerado por el propio jugador como “un hándicap, ya que no he venido como fichaje de manera directa”. Sin embargo, esto no es excusa alguna para el ya recreativista, que afirmó que “voy a ser un jugador más de la plantilla porque si me he quedado es debido a que tanto el míster como todo su cuerpo técnico y Zamora confían en mí”.

El hecho de llegar al Recreativo es una oportunidad más que especial para Gerard Vergé, para quien estar a prueba ha supuesto algunas dificultades al no conocer a los compañeros ni saber el estilo adaptado por Alberto Monteagudo en los entrenamientos. Asimismo, el futbolista comentó que “si a estos motivos le sumas el hecho de que este es un club con historia y que ha hecho una gran temporada pese a que el resultado final no fuese el esperado, valoraba esta opción como algo muy difícil”.

Para él, “estar a prueba en un club tan grande es complicado, pero desde el primer momento intenté hacer las cosas como sabía, sin cometer errores, y a partir de ahí quise adaptarme al grupo lo antes posible para conocer al míster y para saber cómo le gustaba que hiciera las cosas”.

Su flexibilidad sobre el terreno del juego ha provocado una gran expectación. En este sentido, Gerard Vergé ha jugado durante la pretemporada de mediapunta, sin embargo también tiene opciones de hacerlo en banda. Con respecto a esta versatilidad, explicó que “al final quien decide es el entrenador, yo por mí quiero jugar y no me importa jugar en diferentes posiciones”, y añadió que “sí que es cierto que me siento muy cómodo en la posición de mediapunta pero no tengo problema en jugar en banda, tanto en izquierda como en derecha e incluso un poco más retrasado”.

Consciente de que no estará solo en su posición y que tendrá que pelear para conseguir ser titular, Vergé señaló que “al final en una plantilla tan competitiva como es la del Recreativo va a haber mucha competencia siempre en todas las posiciones pero es normal y lo veo bueno para crecer como futbolista y para el rendimiento del equipo”.

Por último, y en cuanto a los entrenamientos, el jugador aseguró sentirse cómodo y feliz con la presión semanal y con el desarrollo de sesiones dobles, de las que afirmó que “nos vienen bien y creo que llegaremos perfectamente al primer encuentro”.