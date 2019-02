Oportunidad del Recre para descartar un rival

El duelo del domingo ante el Ibiza es trascendental, casí más para los baleares que para el propio Recreativo. De aquí a mayo lo serán todos porque la racha albiazul demuestra que en la cabeza nadie cede terreno, pero es que en este caso además resulta que el rival que visita el feudo recreativista se juega la que puede ser una baza vital para no descolgarse de la lucha por meterse en el play off. El Ibiza sabe que si no gana en Huelva sus opciones serán cada vez menos y prácticamente no podrá alcanzar ya a los recreativistas. Los ibicencos se encuentran a seis puntos del Recre, que es quinto, y a siete de la cuarta plaza. Si gana el Recre, la distancia con los onubenses será de nueve puntos más el posible goalaverage. Para el Decano significará descartar a un enemigo muy poderoso en la lucha por la zona alta.

Los ibicencos han tirado de talonario para reengancharse a la pelea por el ascenso

El Ibiza, que en la primera vuelta se estrenó contra el Recre, vive su particular contrarreloj para recuperar el terreno perdido y para ello tiró de talonario en el mercado de invierno, con uno de los presupuestos más altos de la categoría.