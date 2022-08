El nuevo medio campo del Recre

Nuevo día de presentaciones oficiales en el Nuevo Colombino. El director deportivo del club, Dani Alejo, entró este miércoles en la sala de prensa junto a Jordi Ortega y Josiel Núñez, dos de sus fichajes para la presente temporada. Dos para el medio del campo.

Jordi Ortega, es un mediocentro formado en las categorías inferiores del Barcelona, un pivote que reclamaba Abel Gómez para actuar como cerebro de su sistema. El futbolista jugó la pasada campaña en el Talavera de Primera RFEF, con el que disputó 33 encuentros y anotó dos goles.

A pesar de tener ofertas de Primera RFEF, Jordi Ortega escogió jugar en el Nuevo Colombino. "La verdad que fue fácil, no me lo pensé mucho. Para mí es un orgullo vestir la camiseta del Decano, me hizo muchísima ilusión" . En esta línea, dio las gracias a Dani Alejo y al cuerpo técnico "por confiar en mí".

El futbolista se definió como un 6, un pivote, más posicional. "Me gusta tener el balón, jugar rápido, 1 o 2 toques".

El fichaje de Jordi Ortega ha sido una petición del míster. "Para mí es un aliciente, con muchas ganas de empezar. No creo que sea presión, eso es algo positio. Hay que dar el 100%". El entrenador recreativista ya conocía a Ortega, con quien se enfrentó la pasada campaña. Ahora, están en el mismo banda y Ortega definió el juego de Abel en ese momento como un equipo que "le gustaba proponer, llevar la iniciativa, presionar alto, tener el balón.. juego vistoso".

Además, Jordi Ortega apuntó que "es una pasada estar aquí y disfrutar de esta afición. Con ganas de pisar el Nuevo Colombino y disfrutarlos". El objetivo es claro. "Queremos luchar por todo. He venido aquí para pelear por el ascenso. Esperemos que sea un buen año y todos juntos disfrutemos.

Por su parte, el panameño Josiel Núñez agradeció al club el "gran esfuerzo por que yo llegara aquí. Me siento feliz y contento de poder vestir la camiseta del equipo más antiguo de España".

El futbolista, la pasada campaña, con el Intercity madrileño, disputó en la Liga 31 partidos, 25 como titular y 19 completos, con 2397 minutos en los que recibió 8 tarjetas amarillas, 1 roja y anotó dos goles. Viene de ser un jugador importante en Primera RFEF y ha bajado una categoría para estar en el Recre. "Son cosas de la vida. A veces, nosotros como futbolistas no estamos destinados a estar en un solo lugar. La propuesta que me ofreció el Recre me pareció muy atractiva. Dani me dio todas las facilidades al igual que el cuerpo técnico. Eso es lo que uno necesita, estar en un lugar en el que se sienta bien".

Núñez se definió como un jugador "todoterreno" pudiendo ayudar tanto en defensa como en ataque. También se mueve bien en el pase de finalización y llegar al área como segundo delantero. Además, la pasada temporada le tocó jugar como extremo y carrilero, "y me gusta también".

Por último, Josiel apuntó que el objetivo principal es "ascender y llevar al club donde se merece".