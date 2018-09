Un maravilloso ejercicio de pragmatismo (0-1)

Es la Segunda B en su más pura esencia. Un partido duro, trabajado, sin grandes oportunidades y en el que quien aprovecha la suya se lleva los tres puntos. Así lo hizo el Decano en Badajoz. Dio una lección de fiabilidad, de orden y seriedad. Luego encontró en Caye Quintana la calidad suficiente para hacer un tanto al borde del descanso y sumar nuevos tres puntos a su casillero. Ya van seis y da gusto mirar la clasificación con el Recre en lo más alto.

La primera mitad fue de control local. Fue el Badajoz quien más tuvo la pelota ante un Recre que tiene todas las papeletas para convertirse en un rival odioso para los oponentes. Se planta y no hay quien le meta mano. Es cierto que le faltó fluidez y profundidad o que sus bandas apenas desbordaron, pero es que generarle ocasiones a Marc Martínez es una tarea muy complicada para cualquiera. Si sabe que no encaja, con una que enchufe le vale.

Así fue al borde del descanso cuando abrió la lata Caye Quintana. Segunda jornada liguera y de nuevo un onubense al rescate recreativista para dar otra victoria.

La segunda parte ya fue un quiero y no puedo constante del Badajoz. Patxi Salinas movió todo lo que pudo hasta que los suyos se fundieron. El calor y el desgaste fueron brutales. Tanto es así que pese al aparente dominio local las dos ocasiones más claras fueron del Recre. Lolo Plá y Fernando Llorente tuvieron el 0-2 en remates que pudieron evitar la incertidumbre final. Apretó los dientes para defenderse el Recre en el último cuarto de hora lo suficiente para dormir en lo más alto de la clasificación. No es más que una anécdota en la segunda jornada, pero qué maravillosa anécdota. La clasificación no engaña, es real.

FICHA TÉCNICA:

Badajoz: Royo, Abad, Zabaleta, Mario, Cidoncha, José Ángel (Eder 75’), Guzmán, Javi Alonso (Petcoff 46‘), Lamarca (Marco 75’), Francis Ferrón y David Martín.

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Andrade, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Iago Díaz, Fernando Llorente, Caye Quintana (Víctor Barroso 70’), Lolo Plá (Ródenas 65’) y Borja Díaz (Caballé 49’).

Árbitro: Alberola Rojas (castellano-manchego). Mostró amarilla a Israel Puerto (18’), Andrade (30’), por el Recreativo; y a Mario (41’), por el Badajoz.

Gol: 0-1 Caye Quintana (44').

Incidencias: Encuentro disputado en el Nuevo Vivero ante unos 6.000 espectadores con una numerosa presencia de seguidores del Decano en las gradas. Unos 300 recreativistas presenciaron el choque. Terreno de juego en malas condiciones. Mucho calor que provocó un descanso a la media hora para que los futbolistas se hidratasen.