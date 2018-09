"La victoria no nos puede engañar"

Satisfecho con la actitud de su equipo, pero consciente de que aún hay mucho que mejorar se personó en la sala de prensa del Nuevo Vivero el técnico del Recreativo, José María Salmerón. El expreparador del Real Murcia analizó el encuentro señalando que "en líneas generales estoy muy contento con el sacrificio del equipo en todo momento. Jugar con esta temperatura es muy complicado. La primera parte no hemos estado bien porque nos hemos quitado el balón de encima, nos han ganado la segunda jugada, había mucho espacio entre líneas... Aunque no había grandes ocasiones. En el segundo tiempo si hubiéramos acertado en el último pase podríamos haber sacado algo más de provecho, pero la victoria no puede esconder que hay muchas cosas que mejorar y estamos lejos del nivel que queremos para un equipo de la entidad del Recreativo".

Cuestionado por la solidez defensiva mostrada en los dos primeros encuentros, el técnico albiazul indicó que "a mí me preocupa ganar los partidos, no la puerta a cero. Hemos sufrido bastante. En la primera parte hemos estado imprecisos. No nos puede engañar la victoria, pero en sacrificio, trabajo y generosidad el equipo ha estado de diez. El equipo va a pelear mucho y va a ser complicado ganarnos".

Salmerón habló de Tropi, de quien dijo que "se ha sentido muy solo en la primera parte porque hemos salido a apretar muy lejos de la portería. Ha tenido mucho trabajo. En la segunda parte hemos cambiado el dibujo hemos jugado con dos por dentro y un mediapunta y hemos mejorado. Hemos trabajado mejor, hemos recibido balones y podríamos haber hecho un segundo gol que nos hubiera hecho sufrir un poco menos, pero el trabajo ha sido de todo el equipo y eso va a ser una seña de identidad nuestra".

Del rival de ayer, el Badajoz, argumentó que "es un equipo fuerte, esperábamos que nos creara problemas con sus dos delanteros con los centros laterales. Han recibido el balón a la espalda del centro del campo, pero creo que hemos defendido bien esas situaciones. Es un equipo que va a estar en una zona media alta, tiene muy buen equipo, muy buena plantilla y va a ser complicado ganar aquí".

Acerca del desarrollo del encuentro aseveró que "el calor, el resultado... Todo hace que el equipo no haya tenido la frescura para salir a apretar. Le hemos hecho ocasiones de gol al Badajoz y si hubiésemos acertado en ese último pase hubiéramos hecho algún gol más. Tratamos de ser un equipo sólido sin pelota, pero tenemos que mejorar con ella. En la primera parte nos hemos quitado mucho el balón de encima. Cuando lo hemos hecho el equipo ha generado mucho y ha hecho las cosas bien. Tenemos que trabajar el contragolpe, pero también el juego combinativo porque el equipo tiene calidad para ello".